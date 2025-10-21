Бензиновый шторм: Россия в шаге от нового ценового взрыва

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже марка АИ-92 продолжает серию взлетов — уже пятый день подряд фиксируется новый исторический пик.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Во вторник индикатор для европейской зоны страны подскочил на 0,08 процента, достигнув отметки в 74 392 рубля за тонну, как показывают итоги сессии. За весь текущий год этот вид топлива уже 16 раз переписывал свои ценовые вершины, что заставляет задуматься о долгосрочных тенденциях на рынке.

В то же время ситуация с премиальным АИ-95 сложилась иначе: к концу торгов цена слегка просела на 0,02 процента, остановившись на 79 606 рублях за тонну.

Летнее дизтопливо сохранило стабильность, оставшись на уровне предыдущего дня — 64 939 рублей за тонну. Межсезонный вариант подешевел на 0,17 процента до 63 583 рублей, а зимний вариант потерял 0,07 процента, спустившись к 77 654 рублям.

Более резко изменились котировки на сжиженные углеводороды: их тонна подорожала на 4,77 процента, поднявшись до 22 115 рублей. Напротив, мазут продемонстрировал обратную динамику, опустившись на 1,5 процента к 21 932 рублям за тонну. Такие колебания отражают общую волатильность сырьевого сектора, где спрос и предложение балансируют на грани.

Несмотря на рост, страна располагает достаточными запасами топлива и пока обходится без зарубежных поставок, отметил на днях российский вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что ставка таможенного сбора на импорт этого ресурса была временно сведена к нулю заранее. Эта льгота продлится как минимум до середины 2026 года, добавил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

В ближайшие дни ожидается активная реакция властей: 22 октября запланировано совещание под руководством Новака в оперативном штабе по мониторингу нефтяного рынка. Там, в частности, затронут вопросы расширения налоговых стимулов для отечественных производителей, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать дальнейшего давления на потребителей.