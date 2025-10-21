Тайные объекты под охраной: новый закон меняет правила игры в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

В ходе пленарного заседания депутаты Государственной думы единогласно одобрили во втором и третьем чтении инициативу, которая расширяет возможности сотрудников следственных изоляторов и органов Федеральной службы безопасности.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Теперь эти специалисты получат инструменты для оперативного реагирования на ряд мелких, но опасных проступков, что позволит быстрее пресекать риски для общественной безопасности.

Согласно обновленным нормам, представители указанных структур смогут самостоятельно доставлять нарушителей в свои служебные помещения.

Речь идет о случаях, когда граждане игнорируют указания представителей правоохранительных органов — от полиции и военных до сотрудников ФСБ, Росгвардии или уголовно-исполнительной системы. Это шаг к тому, чтобы минимизировать хаос на улицах и в зонах повышенного риска.

Не обошли вниманием и попытки передать запрещенные вещи подследственным или осужденным — будь то в колониях, исправительных учреждениях или СИЗО.

Аналогично усиливается защита стратегических зон: любое несанкционированное вторжение на территории, контролируемые ФСБ, Росгвардией, Службой внешней разведки или МЧС, теперь может закончиться немедленным реагированием на месте.

Особо отметим расширение функций для сотрудников ФСБ: они обретут право на административное задержание подозреваемых и оформление соответствующих документов.

А рассмотрением подобных инцидентов займутся сами следственные изоляторы, что ускорит процесс и снимет нагрузку с общих судов. Такие меры, по мнению законодателей, помогут укрепить дисциплину и предотвратить эскалацию мелких нарушений в серьезные угрозы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
