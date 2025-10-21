В Петропавловске-Камчатском появится памятник первооткрывателю Камчатки

2:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Городская дума Петропавловска-Камчатского единогласно поддержала инициативу установки памятника выдающемуся русскому первопроходцу и казачьему атаману Владимиру Атласову.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Голосование Городской Думы Петропавловска-Камчатского

Проект будет реализован к 2027 году — в честь 330-летия исторического события, когда Камчатка была присоединена к Российскому государству.

Инициатива казаков получила поддержку властей

Идею установки памятника выдвинули представители Отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска. С инициативой они обратились в Городскую думу, и предложение нашло единодушную поддержку среди депутатов.

Помощник губернатора Камчатского края атаман Виктор Махиня отметил:

— Впереди ещё много организационной и проектной работы, но мы уверены, что памятник станет значимым символом для всего региона. Это не просто монумент, это жест памяти, уважения и преемственности поколений.

Монумент должен стать символом города

Ожидается, что памятник станет не только архитектурной доминантой Петропавловска-Камчатского, но и значимым объектом культурной памяти. Он напомнит горожанам и гостям края о сложной и героической истории освоения Камчатки.

Открытие памятника запланировано на 2027 год. Уже сейчас началась подготовка к проектированию и согласованию места его установки.

Роль в истории Владимира Атласова: краткая справка

Владимир Владимирович Атласов — казачий атаман, сыгравший ключевую роль в освоении Дальнего Востока родился предположительно в 1661 году. В 1697 году он возглавил экспедицию, по итогам которой Камчатка была присоединена к России. Именно Атласов первым из россиян вышел к берегам Тихого океана.

Его имя носит вулкан на Курильских островах, остров Атласова, бухта, ледник, а также несколько населённых пунктов на Дальнем Востоке.

За свою деятельность получил прозвище "первопроходец Камчатки". Однако историки отмечают, что личность атамана была неоднозначной: он был известен своей суровостью и даже жестокостью как к местному населению, так и к собственным казакам. В 1711 году он трагически погиб от рук мятежников — своих же соратников.