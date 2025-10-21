Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наталья Краснова раскрыла изнанку КВН: как юмористка научилась противостоять унижениям
Гель-лак сияет, но цена пугает: под блестящим слоем начинается тихая катастрофа
Маленький горшок — большой урожай: укроп, который растёт сам и радует свежим ароматом всю зиму
Утром ноль — значит, пора переобуваться: водителям напомнили о главной зимней ловушке
Тоска в глазах и вой в коридоре: как помочь щенку адаптироваться к новому дому без стресса
Когда варенье превращается в десерт: пряный джем, который любят даже те, кто не ест сладкое
Масла, которые способны заменить диету: секрет эфирных масел для стройного тела
Когда миллион — потолок, а хочется комфорт: лучшие модели, что всё ещё того стоят
Секрет здоровья спрятан в кастрюле: это блюдо помогает пережить сезон простуд

В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ

2:54
Общество

Прожиточный минимум пенсионера рассчитывается исходя из стоимости необходимых продуктов, лекарств и коммунальных услуг и не может быть приравнен к минимальной оплате труда. В 2026 году он составит 16 288 рублей. Об этом Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее ТАСС сообщило, что председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда.
 
Бессараб усомнилась, что закон о приравнивании прожиточного минимума пенсионера к МРОТ будет принят, отметив, что эти показатели имеют различную природу. Она пояснила, что прожиточный минимум пенсионера отражает только базовые потребности, включая продукты питания, лекарства и оплату коммунальных услуг, а не общий уровень дохода.

"Вряд ли такой закон будет принят по объективным причинам, потому что минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы разведены. Это разные показатели, и их уравнивание противоречит действующим принципам социальной политики. Прожиточный минимум пенсионера включает только необходимые и достаточные расходы для обеспечения жизни", — пояснила Бессараб.

Бессараб напомнила, что, согласно Конвенции 102 Международной организации труда, пенсия должна компенсировать утраченный заработок не менее чем на 40% от прежнего дохода. Если гражданин в течение трудовой жизни получал минимальную заработную плату, то его пенсия рассчитывается исходя из этого показателя, но не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

Она пояснила, что в случае, когда размер пенсии оказывается меньше установленного минимума, государство компенсирует разницу социальной доплатой. Ее размер зависит от региона: например, в Москве действуют повышенные стандарты, и доплата производится до уровня городского прожиточного минимума, а в большинстве субъектов страны — до федерального уровня за счет федерального бюджета.

"В 2026 году средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит 27 116 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля. Это усредненные значения, но есть те, кто заработал меньше, однако получать ниже прожиточного минимума пенсионеры не будут. Прожиточный минимум — это необходимая и достаточная сумма для обеспечения жизни, но она не равна минимальной оплате труда", — заключила Бессараб.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Домашние животные
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Популярное
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу

Почему кошки издают тихую трель с подрагивающей челюстью, глядя на птиц? Разбираем: фрустрация, возбуждение, сенсорная настройка и что делать владельцу.

Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Малина засыпает, а садоводы действуют: осенняя хитрость для рекордного урожая весной
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Последние материалы
Чудо-лестница и необъятные окна: Ксения Собчак похвасталась интерьером своей новой квартиры
Новое сердце российского бизнеса: как один знак объединит компании с социальной миссией
Ведущие российские экоблогеры впервые посетили Роза Хутор с экспертным туром
Лондон хочет мира — но только своего: зачем Британии военное присутствие на Украине
Аврора Киба призналась в конфликтах с Лепсом: почему невеста певца считает ссоры необходимостью
Не лекарство, а чудо из чайника: эффект, который ощущается с первого глотка
Грязь накапливается месяцами, а потом парализует слив: одно простое средство вытеснит жир из труб
С думой о великой партии Ленина — Сталина живут и работают трудящиеся Москвы... — писала газета Правда 21 октября 1952 года
21 октября: стояние на Угре, Трафальгарская битва и день рождения канкана
Птенцы бунтуют против родителей: исследование раскрыло тайну птичьего обучения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.