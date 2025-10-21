В Госдуме усомнились в возможности унификации прожиточного минимума пенсионеров и МРОТ

Прожиточный минимум пенсионера рассчитывается исходя из стоимости необходимых продуктов, лекарств и коммунальных услуг и не может быть приравнен к минимальной оплате труда. В 2026 году он составит 16 288 рублей. Об этом Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее ТАСС сообщило, что председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить минимальный уровень материального обеспечения пенсионеров на основе минимального размера оплаты труда.



Бессараб усомнилась, что закон о приравнивании прожиточного минимума пенсионера к МРОТ будет принят, отметив, что эти показатели имеют различную природу. Она пояснила, что прожиточный минимум пенсионера отражает только базовые потребности, включая продукты питания, лекарства и оплату коммунальных услуг, а не общий уровень дохода.

"Вряд ли такой закон будет принят по объективным причинам, потому что минимальный размер оплаты труда и прожиточные минимумы разведены. Это разные показатели, и их уравнивание противоречит действующим принципам социальной политики. Прожиточный минимум пенсионера включает только необходимые и достаточные расходы для обеспечения жизни", — пояснила Бессараб.

Бессараб напомнила, что, согласно Конвенции 102 Международной организации труда, пенсия должна компенсировать утраченный заработок не менее чем на 40% от прежнего дохода. Если гражданин в течение трудовой жизни получал минимальную заработную плату, то его пенсия рассчитывается исходя из этого показателя, но не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера.

Она пояснила, что в случае, когда размер пенсии оказывается меньше установленного минимума, государство компенсирует разницу социальной доплатой. Ее размер зависит от региона: например, в Москве действуют повышенные стандарты, и доплата производится до уровня городского прожиточного минимума, а в большинстве субъектов страны — до федерального уровня за счет федерального бюджета.

"В 2026 году средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит 27 116 рублей, а минимальный размер оплаты труда — 27 093 рубля. Это усредненные значения, но есть те, кто заработал меньше, однако получать ниже прожиточного минимума пенсионеры не будут. Прожиточный минимум — это необходимая и достаточная сумма для обеспечения жизни, но она не равна минимальной оплате труда", — заключила Бессараб.