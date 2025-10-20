Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шокирующая правда в тюрьме: китаянку ждал кошмарный сюрприз после 10 лет брака — муж скрывал это

Общество

История, произошедшая в китайской провинции Юньнань, потрясла пользователей соцсетей и вызвала дискуссию о доверии и личной ответственности в браке. Женщина по фамилии Ван после десяти лет совместной жизни узнала, что её муж всё это время скрывал диагноз ВИЧ, поставленный ему ещё до их знакомства.

Решётка
Фото: flickr.com by dnak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Решётка

Тайна, скрытая десять лет

Как сообщает издание World of Buzz, мужчина по фамилии Ли уверял супругу, что страдает заболеванием печени и потому вынужден постоянно принимать лекарства. Женщина не сомневалась в его словах, пока судьба не вмешалась самым неожиданным образом.

Всё раскрылось, когда Ли оказался в тюрьме по обвинению в организации незаконного казино. Во время одного из свиданий сотрудник исправительного учреждения попросил Ван передать мужу лекарства от ВИЧ. Именно в тот момент женщина впервые узнала правду.

"Он сказал, что принимает терапию и вирус подавлен, поэтому риска заражения не было", — рассказала жена заключённого Ван.

По данным Юньнаньской организации по профилактике СПИДа, ВИЧ был диагностирован у Ли ещё в 2011 году, за несколько лет до их свадьбы.

Суд и моральная сторона

После шока и долгих переживаний Ван обратилась в суд с требованием аннулировать брак. Она указала, что муж сознательно скрыл серьёзное заболевание, нарушив тем самым положения Гражданского кодекса Китая, где прямо прописана обязанность раскрывать партнёру наличие болезней, способных повлиять на семейную жизнь.

Женщина призналась, что, хотя её тест на ВИЧ оказался отрицательным, чувство страха и предательства не покидает её до сих пор.

Что говорит закон

Согласно китайскому законодательству, если один из супругов скрывает факт тяжёлой болезни, брак может быть признан недействительным. Эксперты по семейному праву отмечают, что подобные дела в стране встречаются редко, но каждый случай вызывает широкий общественный резонанс.

Урок доверия

История Ван и Ли стала напоминанием о важности честности и прозрачности в отношениях. Даже если болезнь находится под контролем, сокрытие диагноза от близкого человека рассматривается не только как юридическое, но и как моральное преступление.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
