ДУМ РФ разгромлен: прокуратура запретила шариатскую доставку

Московская прокуратура окончательно разобралась с инициативой о "курьерах по шариату", признав ее полностью незаконной.

Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Курьеры Яндекс.Еды

Ведомство вынесло религиозной структуре строгий вердикт, обязав ее строго придерживаться норм российского права без каких-либо исключений. Материал по ситуации опубликован "Царьградом".

В последнее время Духовное управление мусульман России выпустило внутренний циркуляр, где предписывалось: сотрудники-курьеры, придерживающиеся исламских традиций, обязаны отказываться от доставки определенных товаров.

Речь шла о свинине, мясе животных, забитых не по ритуалу халяль, а также об алкогольной продукции. Однако российское законодательство четко запрещает таким организациям вмешиваться в повседневные рабочие процессы на основе конфессиональных норм.

Сегодня стало ясно, что прокуратура не намерена терпеть подобные нововведения. Согласно фундаментальному закону страны, вера не дает права устанавливать ограничения в профессиональной сфере. Граждане имеют полную свободу в выборе занятости, и никакие религиозные предписания не могут этому противоречить.

И.о. руководителя прокуратуры Москвы Сергей Савенков утвердил официальное предписание об устранении нарушений. Это уже не первое предупреждение в адрес ДУМ РФ — ранее подобные требования поступали неоднократно. Теперь в течение месяца структура должна провести внутренний аудит, принять корректирующие шаги и предоставить подробный отчет о проделанной работе.