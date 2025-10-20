Вакансия есть, а работы нет: зачем компании создают иллюзию найма

Не все объявления о работе отражают реальные потребности компаний в новых сотрудниках. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.

По словам эксперта, иногда компании публикуют вакансии заранее, чтобы формировать кадровый резерв: отслеживать отклики, оценивать кандидатов и иметь список подходящих людей для будущего найма. Вычислить "призрачную" позицию заранее практически невозможно, поэтому важно реагировать только на те вакансии, которые вам действительно интересны.

Смирнова подчеркнула, что если после отклика на вакансию ответа нет в течение дня-двух, стоит звонить в компанию или писать на электронную почту. Так можно понять, "живая" вакансия или нет, если позиция действительно открыта, с вами обязательно свяжутся.

"Если вакансии публикуют заранее, компания может позвонить только тогда, когда позиция становится актуальной. Иногда это происходит через месяц или два после отклика. Но если вы покажете заинтересованность и контактируете с работодателем напрямую, шансы попасть на собеседование выше", — пояснила Смирнова.

Она добавила, что количество откликов на платформе не всегда отражает реальные шансы попасть в компанию. Правильное оформление резюме и прямой контакт с рекрутером помогают привлечь внимание даже при большом числе откликов.