Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации

2:42
Общество

Все больше россиян сталкиваются с искусственным интеллектом прямо на работе — пусть и не всегда осознанно. По данным опроса сервиса онлайн-коммуникаций "Контур.Толк", более половины (63%) респондентов признались, что хотя бы раз замечали, как коллеги отвечают на сообщения с помощью нейросетей, не говоря об этом напрямую.

Офис
Фото: unsplash.com by Sigmund is licensed under Free to use under the Unsplash License
Офис

Как часто коллеги пользуются ИИ

Исследование показало, что 7% россиян регулярно сталкиваются с подобными ситуациями, 27% — время от времени, а 29% замечают автоматизированные ответы лишь изредка.

Интересно, что большинство участников опроса (84%) уверены: они способны отличить, где пишет человек, а где — алгоритм. Причём треть из них заявила, что делает это без труда.

Что выдаёт искусственный интеллект

Респонденты отметили целый ряд признаков, по которым можно распознать нейросеть:

  • "идеально правильный" стиль и однотипные формулировки — 50%;

  • отсутствие эмоций и юмора — 34%;

  • слишком правильная структура текста — 33%;

  • нехарактерные слова и выражения — 25%;

  • идеальная пунктуация — 21%;

  • странные ошибки, которых человек бы не сделал, — 17%.

Почти половина опрошенных признались, что не доверяют сообщениям, написанным ИИ. Ещё четверть часто сомневаются и проверяют информацию. Только 21% респондентов заявили, что в целом доверяют, но всё равно перепроверяют детали.

ИИ как "невидимый ассистент"

Искусственный интеллект в рабочей переписке превращается в незримого помощника: он помогает выполнять рутинные дела, но важно, чтобы он вытеснял личность.

Сейчас главное — не просто использовать нейросети, а делать это уместно, чтобы технологии помогали, а не заменяли личное общение. В эпоху ИИ люди по-прежнему ценят искренность и конфиденциальность", — отметил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк в Контуре" Павел Скрипниченко.

По его словам, важно, чтобы человек всегда сохранял контроль над своими данными и коммуникациями, а ИИ оставался инструментом, а не заменой живому общению, подчеркивает Газета.Ru.

Итоги исследования

В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян из разных регионов страны. Итоги показывают: даже при активном внедрении технологий сотрудники по-прежнему ценят человеческое общение и не готовы полностью доверить рабочие коммуникации нейросетям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
