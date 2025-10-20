Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение после скандала: как Эштон Кутчер объясняет свои неудачи в Голливуде
Миллион за любовь к спорту: программа вернёт тренеров в малые города по всей России
Раскол в королевской семье: почему Карл III перестал общаться с принцем Уильямом
Что ожидать туристам на новогодние праздники: вот как изменятся цены на новогодний отдых в предстоящем году
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации
Вы моете плиту, а вытяжка тем временем готовится загореться: вот как этого избежать
Терять по пряди в день не норма: эти шаги вернут рост волос уже через месяц
Аромат, который сведёт с ума соседей: свиные рёбрышки по рецепту, достойному ресторана

Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные

Общество

Мошенники придумали новый способ обмана россиян — они рассылают сообщения от имени сотрудников уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, требуя предоставить персональные данные. Об этом сама омбудсмен сообщила в своём Telegram-канале.

Татьяна Москалькова
Фото: commons.wikimedia.org by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Татьяна Москалькова

Как действует схема

По словам Москальковой, злоумышленники используют популярные мессенджеры — WhatsApp*, Telegram и ВКонтакте. В сообщениях они представляются сотрудниками аппарата уполномоченного и просят граждан заполнить анкеты с личными данными.

"В последнее время выявлены случаи направления запросов с мессенджеров WhatsApp*, Telegram и ВКонтакте к гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата…, в которых требуется предоставление расширенных персональных данных (заполнения анкет)", — написала Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что её ведомство никогда не запрашивает персональные данные через соцсети и мессенджеры, а официальная переписка ведётся только через подтверждённые каналы.

Не первый случай

Подобные попытки обмана фиксировались и ранее. Ещё в феврале Москалькова сообщала, что мошенники звонили россиянам, представляясь сотрудниками её аппарата, и требовали денежное вознаграждение за оказание помощи или ускорение рассмотрения обращений.

Тогда омбудсмен обратилась к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и не доверять подобным сообщениям и звонкам.

Что делать, если пришло подозрительное сообщение

Эксперты советуют не переходить по ссылкам и не отправлять никакие анкеты или фотографии документов. При сомнительных обращениях стоит связаться с приёмной уполномоченного по правам человека напрямую — через официальный сайт или горячую линию.

Специалисты подчёркивают, что мошенники всё чаще используют авторитет государственных структур для выманивания данных, поэтому важно проверять любую информацию и помнить: настоящие представители госорганов никогда не просят личные данные через мессенджеры.

* - Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
Последние материалы
В России пригрозили ЕС жестким ответом за попытку использовать замороженные активы
Коллеги скрывают ИИ-ответы: раскрыт секрет нынешней офисной коммуникации
Вы моете плиту, а вытяжка тем временем готовится загореться: вот как этого избежать
Терять по пряди в день не норма: эти шаги вернут рост волос уже через месяц
Аромат, который сведёт с ума соседей: свиные рёбрышки по рецепту, достойному ресторана
Евросоюз делит чужие миллиарды: спор о репарациях грозит новым расколом
Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные
Гибель Амазонии может стать началом конца: Земля уже проходила это 250 млн лет назад
Машину заправили днём — и переплатили: как температура воздуха влияет на литры
Исчезли в тайге: загадочные обстоятельства поисков семьи Усольцевых не дают покоя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.