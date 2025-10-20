Новая схема обмана: Мошенники маскируются под Москалькову и выманивают данные

Мошенники придумали новый способ обмана россиян — они рассылают сообщения от имени сотрудников уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, требуя предоставить персональные данные. Об этом сама омбудсмен сообщила в своём Telegram-канале.

Фото: commons.wikimedia.org by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Татьяна Москалькова

Как действует схема

По словам Москальковой, злоумышленники используют популярные мессенджеры — WhatsApp*, Telegram и ВКонтакте. В сообщениях они представляются сотрудниками аппарата уполномоченного и просят граждан заполнить анкеты с личными данными.

"В последнее время выявлены случаи направления запросов с мессенджеров WhatsApp*, Telegram и ВКонтакте к гражданам от лиц, представляющихся сотрудниками рабочего аппарата…, в которых требуется предоставление расширенных персональных данных (заполнения анкет)", — написала Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что её ведомство никогда не запрашивает персональные данные через соцсети и мессенджеры, а официальная переписка ведётся только через подтверждённые каналы.

Не первый случай

Подобные попытки обмана фиксировались и ранее. Ещё в феврале Москалькова сообщала, что мошенники звонили россиянам, представляясь сотрудниками её аппарата, и требовали денежное вознаграждение за оказание помощи или ускорение рассмотрения обращений.

Тогда омбудсмен обратилась к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и не доверять подобным сообщениям и звонкам.

Что делать, если пришло подозрительное сообщение

Эксперты советуют не переходить по ссылкам и не отправлять никакие анкеты или фотографии документов. При сомнительных обращениях стоит связаться с приёмной уполномоченного по правам человека напрямую — через официальный сайт или горячую линию.

Специалисты подчёркивают, что мошенники всё чаще используют авторитет государственных структур для выманивания данных, поэтому важно проверять любую информацию и помнить: настоящие представители госорганов никогда не просят личные данные через мессенджеры.

* - Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией