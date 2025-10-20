Исчезли в тайге: загадочные обстоятельства поисков семьи Усольцевых не дают покоя

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:10
Общество

История исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае обрастает всё новыми подробностями. Несмотря на масштабную поисковую операцию, следов пропавших так и не удалось обнаружить. В деле появляются странные обстоятельства, а вокруг происходящего множатся слухи.

тайга природа зима
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
тайга природа зима

Что известно о семье

64-летний Сергей Усольцев, его супруга Ирина (48 лет) и пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в конце сентября. Это живописное, но труднодоступное место на юге Красноярского края. С тех пор семья не выходила на связь.

Сначала поиски вели в полномасштабном режиме — подключились спасатели МЧС, волонтёры и местные жители. Однако результаты оказались нулевыми. 12 октября операция была приостановлена, а спустя неделю возобновилась, но уже в ограниченном формате.

Загадочные обстоятельства

Как сообщили эксперты в беседе с aif.ru, некоторые волонтёры, участвовавшие в поисках, получили требование подписать соглашение о неразглашении информации. Это необычная практика для подобных операций, что породило волну догадок и слухов.

"Некоторых участников действительно просили подписать документы о неразглашении. После этого появилось множество версий, включая предположение о том, что семью могли обнаружить силовые структуры", — рассказал один из источников издания.

При этом официальных подтверждений этой версии нет.

"Костёр последней надежды"

Журналисты "Российской газеты" обратили внимание на другое обстоятельство — за всё время поисков специалисты так и не нашли убедительных следов пребывания Усольцевых. Единственной находкой стало кострище, которое участники поисков назвали "костром последней надежды". Его происхождение установить не удалось: рядом не было ни личных вещей, ни следов стоянки.

Почему поиски могли зайти в тупик

Эксперты отмечают, что местность в районе горы Буратинка сложна для поисков: густой лес, перепады высот, быстро меняющаяся погода. Без точных координат даже крупные отряды могут не заметить нужные следы. Кроме того, туристические маршруты в этом районе плохо обозначены.

По словам спасателей, если семья сбилась с пути, они могли попасть в район, где связь полностью отсутствует, а добраться до ближайших населённых пунктов без опыта — крайне трудно.

Что дальше

Поиски продолжаются, но в сокращённом составе. Добровольцы надеются, что с наступлением зимы появятся новые улики — например, при снижении уровня воды в ручьях или после схода листвы. Однако пока версия о судьбе Усольцевых остаётся загадкой.

Тишина вокруг операции, соглашения о неразглашении и отсутствие вещественных доказательств делают эту историю одной из самых загадочных в новейшей практике поисковых служб Сибири.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
