7 лет — идеальный возраст: Милонов против шестилеток за партой

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что родители, решающие отправить своих детей в первый класс в шесть лет, чаще всего поддаются моде и собственным амбициям. По мнению депутата, оптимальный возраст для начала обучения — семь лет.

"Шестилетний малыш ещё не готов"

Милонов отметил, что увлечение ранним школьным стартом стало своеобразной демонстрацией родительского тщеславия.

"Это модная тенденция — отдать ребёнка чуть ли не с четырёх лет в школу, чтобы потешить своё тщеславие. Но шестилетний малыш к школе просто не готов", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, даже если ребёнку удаётся справиться с учебной программой, это требует от него гораздо больше усилий и эмоциональных затрат, чем у семилетнего первоклассника.

Опыт педагогов и психология возраста

Депутат напомнил, что возраст семь лет выбран не случайно — это результат многолетней практики и наблюдений педагогов. В этом возрасте у ребёнка формируются необходимые навыки усидчивости, внимания и эмоциональной устойчивости, без которых обучение превращается в стресс.

"Мои собственные дети тоже пытались пойти в школу с шести лет — было тяжело. С семи лет — совсем другое дело", — признался Милонов, которого цитирует Газета.Ru.

Он подчеркнул, что любой опытный педагог начальных классов подтвердит: шестилетнему ребёнку ещё трудно адаптироваться к школьной дисциплине, ответственности и темпу учебного процесса.

Обсуждение школьной реформы

Высказывание Милонова стало реакцией на недавнее заявление заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба. Тот предложил увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и начинать учёбу с шести лет. По мнению Гриба, современная программа становится всё сложнее, а потому существующих 11 лет недостаточно для её освоения.

Милонов, однако, уверен, что реформа должна учитывать не только требования системы образования, но и особенности развития детей. Он призвал родителей "не спешить делать из шестилеток школьников" и доверять проверенному опыту педагогов.