В Госдуме усомнились в необходимости новой инициативы о доплате к пенсии

Общество

Введение в России нового статуса "Ветеран трудовой деятельности" не требуется, поскольку аналогичный механизм уже действует. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее "Газета.Ru" со ссылкой на помощника депутата Госдумы, старшего преподавателя Института международных экономических связей Илью Мосягина сообщила, что введение статуса "Ветеран трудовой деятельности", вероятно, будет одобрено. Предполагается, что обладатели такого звания смогут получать доплату к пенсии за стаж.

Однако, по словам Светланы Бессараб, необходимость в новом звании отсутствует, поскольку в России уже существует статус ветерана труда — как на федеральном, так и на региональном уровне.

"У нас в стране уже есть статус ветерана труда, поэтому дополнительного звания вводить не планируется. Сегодня ветераны труда пользуются налоговыми льготами на имущество и землю, мерами поддержки по оплате коммунальных и жилищных услуг. В регионах также предоставляется бесплатный проезд на общественном, пригородном и железнодорожном транспорте, а также бесплатное зубопротезирование, за исключением протезов из драгоценных металлов", — пояснила депутат.

Она добавила, что для получения звания необходимо соответствовать нескольким критериям. Мужчинам требуется не менее 25 лет трудового стажа, женщинам — не менее 20, при этом наличие ведомственной награды является обязательным условием. Депутат отметила, что ведомственные награды выдаются профильными министерствами и подтверждают особые заслуги работника в своей сфере.