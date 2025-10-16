Офисная революция: бунт без крика — зумеры тихо меняют систему управления

Новое поколение сотрудников не стало менее выносливым или более обидчивым — просто к ним требуется иной управленческий подход. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразила владелец агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

Лень

По словам эксперта, молодые специалисты готовы работать интенсивно и брать на себя ответственность, если чувствуют мотивацию и видят смысл в своих задачах. Они стремятся к самореализации, ценят свое время и личные границы, что отличает их от предыдущих поколений.

"У нового поколения просто другие ценности и мотивация. Они будут выносливыми и вовлеченными, если понимают, зачем делают свою работу, и видят в ней идею. Их нельзя заставить по принципу “делай, потому что я сказал” — нужно вдохновить, продать идею, показать высокую цель, тогда они включаются на полную", — пояснила Никольская.

Она подчеркнула, что с такими сотрудниками необходимо говорить на равных, объяснять смысл задач и давать пространство для инициативы. При этом важно помнить, если поручение кажется бессмысленным, молодой специалист не выполнит его и проигнорирует, просто потому что не понимает, для чего ему нужно тратить на это время.

В ситуациях, когда возникают ошибки или недопонимания, важно сохранять партнерский тон общения. Речь должна идти не о критике, а о поиске решений.

"Обратная связь должна быть доброжелательной, без обвинений и давления. Нужно обсуждать, как можно сделать лучше, предлагать варианты и совместно искать решения. Такой подход помогает сохранить уважение, доверие и мотивацию", — отметила Никольская.

Эксперт добавила, что среди представителей нового поколения есть множество талантливых и работоспособных людей, способных показывать выдающиеся результаты. Однако для этого работодателям стоит менять управленческие инструменты и выстраивать новые принципы взаимодействия с командой.