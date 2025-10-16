В Госдуме назвали главное из новой концепции миграционной политики РФ

Новая концепция миграционной политики предусматривает обязательную занятость и обучение для прибывающих граждан. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики страны на период с 2026 по 2030 годы.

"Все изменения достаточно сбалансированы и учитывают интересы всех сторон, особенно дружественных стран. Мы приветствуем тех, кто приезжает и разделяет наши культурные и традиционные ценности. Для пребывания в России важно быть занятым или получать образование, включая изучение русского языка", — пояснила Бессараб.

По словам депутата, новые правила направлены на поддержку соотечественников и иностранных граждан, готовых интегрироваться в российское общество. Она подчеркнула, что обучение детей-иммигрантов и знание языка станут ключевыми условиями для легального пребывания.

"Для того чтобы остаться в стране, необходимо приложить усилия: изучать язык, быть активным членом общества и разделять наши ценности. Те, кто этого не делает, не смогут проживать в России. Это меры, которые обеспечивают соблюдение порядка и защиту интересов государства", — заключила Бессараб.