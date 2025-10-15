Хозяев собак пугают новым штрафом, но закон молчит: юрист прояснил ситуацию

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Смывать мочу за собакой на улице закон не требует, но убирать за питомцем остальные продукты жизнедеятельности — обязанность каждого хозяина. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил адвокат, руководитель московской коллегии адвокатов "Александр Добровинский и партнеры" Александр Добровинский.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака-компаньон в городе

Ранее Mash сообщило, что жительницу Москвы оштрафовали на 1500 рублей за то, что она не убрала следы мочи своей собаки. Инспекторы зафиксировали нарушение с помощью записей с камер наблюдения во дворе.

Добровинский подчеркнул, что ни один российский закон не обязывает владельцев собак убирать мочу своих питомцев. По его словам, наказание может быть предусмотрено лишь за загрязнение территории, если животное оставило твердые отходы.

"Я никогда не слышал, чтобы хозяин должен был убирать за собакой после того, как она справила естественную нужду. Но если животное оставило твердые отходы, это уже вопрос уважения к окружающим. Ты завел собаку, ты за нее отвечаешь, и, конечно, за ней надо убирать", — пояснил Добровинский.

Он добавил, что владельцы бойцовых пород обязаны соблюдать особые правила безопасности при выгуле — использовать намордники и избегать ситуаций, угрожающих людям. В противном случае возможна даже уголовная ответственность, если животное нанесет вред человеку.

Юрист напомнил, что владельцы собак обязаны соблюдать установленные ограничения, например, вход с животными часто запрещен в магазины, рестораны и другие заведения, о чем предупреждают соответствующие таблички. Он также отметил, что при перевозке питомцев действуют отдельные правила: небольших собак весом до семи килограммов разрешено брать в салон самолета, а более крупных необходимо сдавать в багажный отсек в специальных клетках.

"Заводя собаку, человек становится ответственным не только за ее жизнь, но и перед обществом. Убирать за питомцем — элементарное правило вежливости. А вот требование смывать траву после мочи — это уже явное преувеличение," — заключил Добровинский.