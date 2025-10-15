Донской государственный технический университет отметил 95-летие со дня основания

Донской государственный технический университет, один из ведущих вузов юга России, празднует 95-летие со дня основания. За почти вековую историю ДГТУ прошёл путь от института сельскохозяйственного машиностроения до опорного университета Ростовской области — центра инженерного образования и инноваций.

Фото: Пресс-служба Донского государственного технического университета (ДГТУ) Празднование 95-летия со дня основания Донского государственного технического университета (ДГТУ)

От истоков к опорному вузу региона

История университета началась в 1930 году, когда в Ростове-на-Дону был создан Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения. Его открытие стало ответом на запрос страны в инженерных кадрах для агропромышленного комплекса. Во время Великой Отечественной войны преподаватели и студенты вуза ушли на фронт, а сам институт был эвакуирован. После войны учебное заведение быстро восстановилось и стало ведущим центром подготовки инженеров на Юге. В 1992 году вуз получил современное имя — Донской государственный технический университет.

Университет сегодня

"Мы не подвели наших предшественников и сделали всё, чтобы ДГТУ стал ведущим техническим вузом Юга России", — отметил ректор Бесарион Месхи.

Сегодня в университете обучается более 52 тысяч студентов, работает 20 факультетов, 7 институтов и 6 филиалов. Среди ключевых партнёров — Ростсельмаш, Роствертол, банки "Центр-инвест", ВТБ и Сбер. Эндаумент-фонд университета достиг 96,5 млн рублей и продолжает расти.

"95-летие опорного вуза Ростовской области — это не просто дата, а веха в истории образования региона", — подчеркнула заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Лидер инженерного образования

ДГТУ готовит кадры для ключевых отраслей экономики: цифрового машиностроения, робототехники, урбанистики и агротехнологий. Университет активно сотрудничает с промышленными предприятиями и властями региона, создавая кадровый и научный резерв.

"Сохраняя почти вековые традиции и смело отвечая на вызовы времени, университет играет важную роль в подготовке конкурентоспособных специалистов", — отметил временно исполняющий обязанности руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Вектор развития и инноваций

Участие ДГТУ в федеральной программе "Приоритет 2030" позволило вузу реализовать масштабные инициативы — от инженерных школ и цифровых систем управления "умным городом" до разработки новых материалов и технологий.

"ДГТУ входит в топ-50 лучших инженерных вузов страны и координирует Южный научно-образовательный центр по цифровой трансформации", — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Международное сотрудничество

Особое внимание университет уделяет международным проектам. Донской институт ШТУ-ДГТУ стал крупнейшим китайско-российским образовательным проектом с контингентом почти в две тысячи студентов.

"Ваш университет завоевал широкое международное признание и стал образцом сотрудничества между Китаем и Россией", — заявил заместитель секретаря парткома Шаньдунского транспортного университета Ли Чжэньтао.

Партнёрство и преемственность

К юбилею вуза ряд партнёров и коллег получил звания почётных докторов и граждан. Среди них — президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин, который отметил крепкую связь университета с промышленностью и вклад в развитие машиностроения.

Праздничная программа завершилась концертом народной артистки России Аниты Цой — директора Института креативных индустрий ДГТУ.

"ДГТУ — это не только знания, но и энергия, творчество, спорт и дружба. Куда бы ни пошёл, всё равно вернёшься сюда", — сказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

Взгляд в будущее

95-летие стало не просто праздником, а точкой отсчёта для нового этапа развития университета. ДГТУ уверенно смотрит вперёд, формируя интеллектуальный и технологический потенциал региона и страны.