Онлайн-аферисты играют на вашей доверчивости: единственный способ заставить их отвечать

Общество

Жалобы на сайты, через которые граждане теряют деньги, бесполезны — вернуть средства можно только через полицию. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры" Виктор Наумов.

Наумов пояснил, что интернет-мошенничество квалифицируется по статье 159 УК РФ и относится к компетенции следственных органов — полиции или Следственного комитета. Именно эти структуры возбуждают уголовные дела и занимаются розыском преступников.

"Этими преступлениями занимаются следственные органы — следственный департамент, следственный комитет, все, что к ним относится. Иногда расследование берет на себя тот орган, который первым выявил преступление. Но это всегда уголовная история, и решается она только через правоохранительную систему, а не через владельцев сайтов", — объяснил адвокат.

Он подчеркнул, что жалобы на интернет-площадки не дают результата, потому что они лишь инструмент в руках преступников. По словам юриста, пострадавшему нужно как можно быстрее обратиться в полицию, зафиксировать факт перевода средств, сделать снимки страниц и, при возможности, заверить их у нотариуса. Контролировать ход дела следует уже после его возбуждения — взаимодействуя со следователем и добиваясь блокировки мошеннических ресурсов.

Эксперт отметил, что подобные схемы стали массовыми и требуют активных действий.

"Нужно купировать и ликвидировать такие преступления. Добиваться этого можно только возбуждением уголовных дел, сбором доказательств и постоянным контролем за расследованием. Если люди будут действовать активно и грамотно, мошенники перестанут чувствовать безнаказанность", — заключил Наумов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
