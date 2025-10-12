Гладков в отчаянии: супруга отказывается уезжать из Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о личной ситуации своей семьи на фоне продолжающихся обстрелов приграничных территорий региона. Чиновник признался, что безуспешно пытался убедить свою супругу уехать в более безопасное место, но она приняла твёрдое решение остаться с мужем, разделяя с ним все тяготы и риски.

"Жену я не уговорил": решение супруги

в откровенном интервью "Комсомольской правде" Вячеслав Гладков подтвердил, что, как и многие жители области, столкнувшиеся с постоянной опасностью, он предпринимал попытки обеспечить безопасность своей семьи. Однако его супруга проявила твёрдость характера и отказалась покидать регион.

"Конечно, я пытался и жену отсюда отправить… Жену я не уговорил, она все время со мной", — сообщил губернатор.

Гладков также поделился бытовыми, но оттого не менее тревожными деталями их совместной жизни. Он рассказал, что в моменты объявления ракетной опасности он всегда звонит жене, чтобы убедиться в её безопасности.

"Сижу в подъезде. Ну слава Богу", — рассказал Гладков.

Семейный портрет на фоне кризиса

Согласно данным из открытых источников, у Вячеслава Гладкова и его супруги Елены четверо детей: дочь и трое сыновей. В своём интервью губернатор не уточнил, где именно находятся их дети в настоящее время, сосредоточившись на решении супруги.

Эта личная история губернатора стала символом общей ситуации, в которой оказались тысячи семей Белгородской области.