Переговоры или развод: в России вводят обязательное условие для пар с детьми

3:16
Общество

В России может быть введена обязательная примирительная процедура для супружеских пар, имеющих детей, которые приняли решение о разводе. С соответствующей законодательной инициативой ранее выступило Министерство юстиции РФ, и теперь она получила публичную поддержку со стороны депутатского корпуса. О важности этого шага заявила первый заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

родители разводятся
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
родители разводятся

Законодательная инициатива: Медиация как обязательный этап

Инициатива, о которой ранее сообщал министр юстиции Константин Чуйченко, предполагает внесение изменений в семейное и гражданское процессуальное законодательство. Согласно предложению, пары, воспитывающие несовершеннолетних детей, перед официальным расторжением брака в суде будут обязаны пройти процедуру медиации. Это делается для того, чтобы дать супругам возможность обсудить сложившуюся ситуацию с участием нейтрального, специально обученного посредника — медиатора, и, возможно, найти пути сохранения семьи.

Данная мера направлена не на запрет разводов, а на обеспечение дополнительной защиты интересов ребенка, который всегда тяжело переживает распад семьи. Процедура призвана минимизировать конфликт между родителями, который наносит детям наибольшую психологическую травму.

Медиация vs психология: ключевое отличие

Татьяна Буцкая в комментарии для РИА Новости особо подчеркнула принципиальную разницу между медиацией и психологической помощью. Это важное разграничение, которое позволяет понять суть предлагаемой процедуры.

"Очень важно, чтобы все понимали, что медиация — это не психологическая консультация. Медиация — это необходимость для ситуации семьи с детьми", — заявила парламентарий.

В отличие от психолога, который работает с внутренними переживаниями и отношениями, медиатор фокусируется на выстраивании конструктивного диалога между сторонами. Его задача — помочь супругам в цивилизованной форме обсудить и заключить договоренности по всем спорным вопросам, связанным с будущей жизнью их детей: об определении места жительства ребенка, порядке общения с отдельно проживающим родителем, алиментных обязательствах и разделе имущества в интересах детей.

Цель — предотвратить эскалацию конфликта

По мнению Буцкой, введение обязательной медиации является не просто формальностью, а насущной потребностью. Она убеждена, что многие семейные конфликты, оставленные без попытки профессионального урегулирования, имеют свойство усугубляться.

"Без медиации случаи, в которых есть проблема, она будет только усугубляться", — предупредила депутат.

Таким образом, предлагаемая процедура рассматривается как действенный инструмент деэскалации. Она призвана перевести болезненный процесс развода из эмоционального русла в практическое, снизив уровень стресса для всех участников, и в первую очередь — для несовершеннолетних детей, чье благополучие ставится во главу угла данной законодательной инициативы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
