Россия опустеет через 10 лет: учёные назвали главную причину катастрофы

Почти треть молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет задумываются о смене места жительства, предпочитая покинуть родные края.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с чемоданом в Москве

Эти выводы основаны на свежем исследовании, которое выявило острую демографическую дилемму в стране. Социолог Александр Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии МГУ, разобрал причины такого настроя, сосредоточившись на динамике в небольших населенных пунктах. Материал публикует издание "Царьград".

Опрос, организованный в мае фирмами "Яков и Партнеры" вместе с "Ромир" и охвативший 2600 взрослых граждан, показал, что среди старшеклассников и недавних выпускников желание перебраться выражено у 27% опрошенных, в то время как 73% склонны остаться на месте. В следующей возрастной категории, от 25 до 34 лет, аналогичный интерес к переезду отмечен у 22%, а среди всех от 18 до 64 лет — лишь у 21%, с преобладанием тех, кто доволен текущим положением (79%).

Особенно заметен этот тренд в провинциальных зонах: 25% жителей малых городов и поселков выражают готовность к отъезду. Напротив, в столичных и северо-западных землях, а также в Поволжье, таких настроений меньше всего — там молодежь реже планирует радикальные шаги.

Синельников подтвердил, что результаты полностью отражают реальную картину перемещений внутри страны, где заметен устойчивый поток из глубинки в сторону главных хабов вроде Москвы, Питера и пары других гигантов. Именно наличие мегаполисов в этих зонах объясняет низкий уровень недовольства: провинциалы устремляются туда за карьерными шансами и инфраструктурой, недоступной в родных уголках.

При этом социолог уточнил, что намерения не всегда переходят в действия — многое зависит от практических барьеров, таких как поиск доступного жилья в новом месте, стабильной занятости, которая покроет расходы и оставит запас на комфорт. В целом, картина выглядит убедительной и соответствует повседневным реалиям.

По мнению эксперта, эта тенденция тянется еще со времен Советского Союза, несмотря на усилия по ее смягчению. В наши дни требуется всесторонняя стратегия: от открытия вакансий в отдаленных районах до расширения дистанционных форматов, чтобы люди могли развиваться, не покидая дом.

Трудность в том, что рыночная экономика позволяет компаниям выбирать локации по своим правилам, ориентируясь на прибыль. Поскольку граждане тянутся к лучшему, ключ к удержанию — в целенаправленном подъёме благосостояния и перспектив в периферии. Основные меры включают высокооплачиваемую занятость и расширенное образование за пределами базовой школы.

Хотя подход ясен, воплотить его на практике непросто из-за финансовых и организационных вызовов. Без активных шагов страна рискует столкнуться с опустошением огромных территорий, когда все устремятся в горстку центров, — это настоящая угроза для баланса.