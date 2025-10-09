В Госдуме оценили влияние нового законопроекта на ситуацию с дефицитом медиков

Законопроект об обязательном распределении выпускников медицинских вузов не приведет к росту дефицита врачей в стране. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

Ранее Госдума в I чтении приняла законопроект, согласно которому выпускники-бюджетники будут обязаны заключать договоры с регионами или ведомствами. В случае отказа от трехлетней отработки им придется возмещать тройную стоимость обучения.

Тумусов, комментируя законопроект, подчеркнул, что он не усугубит кадровый дефицит, а лишь изменит порядок поступления и распределения выпускников.

"Дефицит врачей эта мера не увеличит. Просто меняется сам механизм поступления. Если раньше можно было прийти, сдать документы и попасть на бюджет, то после принятия законопроекта потребуется еще и договор о целевом обучении. То есть нужно заранее определить, где выпускник будет работать после окончания вуза, и закрепить это соглашением с медицинской организацией, — рассказал он.

По его словам, ответственность сторон будет взаимной.

"Медицинская организация будет должна взять на себя обязательства: обеспечить жилье, выплатить подъемные, создать комфортные условия труда. А студент, в свою очередь, обязуется отработать три года после выпуска. Это честный и справедливый подход, который позволит укрепить кадры там, где их действительно не хватает", — подчеркнул Тумусов.

Он добавил, что система распределения будет зависеть от конкретной потребности регионов.

"Там, где есть дефицит специалистов, будут выделяться квоты и заключаться договоры. Если кадров хватает, то и потребности в распределении не будет. Это позволит сделать процесс гибким и адресным", — заключил парламентарий.