Тараканы возвращаются, даже если дома стерильно? Как избавиться от них без химии и паники

2:21 Your browser does not support the audio element. Общество

Даже если в квартире поддерживается порядок и чистота, тараканы все равно могут появиться — достаточно одной щели или соседской кухни с нарушениями санитарных норм. Однако избавиться от них сегодня можно быстро, безопасно и без лишних затрат, рассказал в беседе с Pravda.Ru технолог-дезинфектор службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Фото: Cockroach by 邰秉宥 from Changhua, Taiwan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Таракан

По словам специалиста, на рынке уже появились новые, эффективные и при этом нетоксичные решения.

"Сейчас широко применяются пищевые инсектицидные гели. Это специальные приманки, безопасные для людей и животных, но крайне губительные для тараканов. Их можно купить свободно — через интернет-площадки и самостоятельно нанести в местах активности насекомых", — пояснил Меньшиков.

Ключевые зоны обработки — плинтусы, стыки, дверные коробки, пороги, зоны хранения мусора, чердаки и подвалы.

"Тараканы чувствуют запах геля, поедают его и разносят отраву в гнездо. Таким образом, погибает вся популяция, включая самок и молодняк. Это экономичное и при этом действенное средство — один тюбик геля стоимостью 2000–2500 рублей способен полностью решить проблему", — отметил эксперт.

При этом, подчеркнул Меньшиков, профессиональная обработка также остается надежным вариантом.

"Если степень заражения высокая или есть технические дефекты — трещины, изношенные коммуникации, — лучше пригласить дезинфектора. Он проведет аудит, определит очаги и предложит оптимальную стратегию. Это поможет не только избавиться от тараканов, но и предотвратить повторное заражение", — добавил он.

Специалист советует также устранить источники влаги и пищи: перекрыть протечки, герметизировать стыки, а также установить мелкоячеистые сетки на вентиляцию и вытяжки, чтобы ограничить передвижение насекомых между помещениями и предотвратить их повторное проникновение.

"Без воды тараканы погибают в течение 3–5 дней. Даже простые меры могут значительно снизить численность насекомых и помочь сохранить дом в санитарно безопасном состоянии", — заключил специалист.