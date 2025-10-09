Стена тумана накрыла Подмосковье: видимость упала до 500 метров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:31
Общество

Утром в четверг, 10 октября, в Московском регионе местами разыгрались густые туманы, которые резко ограничили обзор до 300-500 метров.

туман в Москве
Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
туман в Москве

Это создало дополнительные неудобства для водителей и пешеходов, особенно в пригородных зонах, где видимость упала ниже критического уровня. По оценкам метеорологов, такая погода типична для осеннего периода, когда ночная прохлада провоцирует конденсацию влаги в воздухе. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В самом мегаполисе ситуация оказалась мягче: столица избежала плотного тумана, ограничившись лёгкой дымкой с дальностью обзора в 1,5-3 километра. Небо над Москвой затянуло сплошной слоистой облачностью, чья нижняя кромка опустилась всего до 60-100 метров, что придало городу атмосферу таинственности. Однако за пределами города, в большинстве подмосковных районов, туман развернулся во всю силу, заставив жителей полагаться на интуицию и осторожность.

Хорошие новости для жителей: этот эпизод сырости скоро завершится. Специалисты прогнозируют, что ночью вероятность повторения туманов минимальна, и воздух прояснится, открывая путь более стабильной погоде. Это позволит избежать повторных сюрпризов на дорогах и вернуть комфорт в повседневные передвижения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Домашние животные
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
