Стена тумана накрыла Подмосковье: видимость упала до 500 метров

1:31 Your browser does not support the audio element. Общество

Утром в четверг, 10 октября, в Московском регионе местами разыгрались густые туманы, которые резко ограничили обзор до 300-500 метров.

Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ туман в Москве

Это создало дополнительные неудобства для водителей и пешеходов, особенно в пригородных зонах, где видимость упала ниже критического уровня. По оценкам метеорологов, такая погода типична для осеннего периода, когда ночная прохлада провоцирует конденсацию влаги в воздухе. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В самом мегаполисе ситуация оказалась мягче: столица избежала плотного тумана, ограничившись лёгкой дымкой с дальностью обзора в 1,5-3 километра. Небо над Москвой затянуло сплошной слоистой облачностью, чья нижняя кромка опустилась всего до 60-100 метров, что придало городу атмосферу таинственности. Однако за пределами города, в большинстве подмосковных районов, туман развернулся во всю силу, заставив жителей полагаться на интуицию и осторожность.

Хорошие новости для жителей: этот эпизод сырости скоро завершится. Специалисты прогнозируют, что ночью вероятность повторения туманов минимальна, и воздух прояснится, открывая путь более стабильной погоде. Это позволит избежать повторных сюрпризов на дорогах и вернуть комфорт в повседневные передвижения.