Одна ошибка — и ты двоечник: новая система оценок ломает детей

С сентября в школах Тюменской области запустили нововведение, обещавшее больше прозрачности в оценках знаний.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Школа

Вместо простых баллов ввели расчеты, где каждая задача или тест получает особый коэффициент влияния на итоговый результат. Идея казалась логичной: убрать предвзятость и отразить реальный прогресс учеников. Однако на практике это обернулось волной недоумения и споров. Материал по ситуации публикует издание nashgorod.ru.

Родители выражают острое недовольство, отмечая, что дети теперь живут в постоянном напряжении, боясь одной неудачной проверки, которая может свести на нет месяцы усилий. В интернете множатся истории о том, как подростки отказываются от стараний, а семьи часами разбирают загадочные формулы. Даже педагоги признают: сами они иногда запутываются в этих вычислениях, и это только усиливает разлад.

Одна из матерей рассказала, что весь класс ее сына провалил недавний тест, и теперь, на исходе четверти, все в растерянности — как исправить положение. Власти настаивают: это элемент модернизации, шаг к точным данным в образовании. Но для многих это уже не про цифры, а про утрату веры в систему, где привычная хорошая отметка уступает место запутанным алгоритмам.

Долгое время пятибалльная система, появившаяся в середине прошлого века, служила опорой стабильности — все понимали, за что дают ту или иную отметку. С ростом цифровых инструментов пришли онлайн-дневники, портфолио успехов и ранжиры достижений. К 2010-м годам тестировать стали комбинированные методы, где итог зависит не от отдельных заданий, а от их комбинации с весами.

Как пояснил кандидат педагогических наук Олег Гребенщиков в разговоре с местным изданием, изначально цель была благородной — устранить пристрастия и выявить истинную траекторию роста каждого ребенка. Но реальность оказалась иной: подход игнорирует нюансы человеческого восприятия, превращая оценку в механистичный процесс.

Ученики жалуются, что даже солидный вклад в уроки или творческие работы меркнет перед провалом на ключевом экзамене. Педагог по математике одной из местных школ поделился: месяц упорного труда может рухнуть из-за единственного слабого результата, и это отбивает желание у даже самых прилежных.

Родители подхватывают эхо этих жалоб, видя в новшестве угрозу ценности процесса обучения. А учителя добавляют: стремление к беспристрастности привело к тому, что один миг определяет все, обесценивая накопленный багаж.

С первого сентября текущего года регион полностью перешел на обновленный формат. Департамент образования объясняет: решение родилось из обсуждений, чтобы выстроить общую платформу знаний и усилить ясность в проверках успеваемости.

На деле внедрение столкнулось с барьерами. Преподаватели перегружены, техника дает сбои, а объяснений для семей явно маловато. В соседних областях, таких как Калужская или Новосибирская, где пробуют похожее с позапрошлого года, школы участвуют по желанию, и темпы скромнее.

Сотни жалоб и петиция с десятками тысяч автографов побудили надзорные органы к действию. В прокуратуре Тюмени сообщили: идет анализ шагов чиновников от образования и руководителей учебных заведений, включая то, как принимались внутренние правила.

Специалисты по праву подчеркивают: под вопросом не суть метода, а его введение по закону. Юрист Андрей Логвинов, занимающийся делами в сфере образования, уточнил: если голоса родителей и учителей проигнорировали, акты могут аннулировать, и семьи имеют путь в инстанции.

Так споры выходят за стены классов, становясь проверкой на открытость в управлении учебой в целом.

Пока старшие поколения дискутируют, ребята в школах пытаются осваивать эту "математику" на ходу. Девятиклассница Алина поделилась ощущениями: серия удачных заданий вдруг теряет силу перед одной "тяжелой" работой, и возникает мысль, что труд напрасен.

Педагоги фиксируют подъем нервозности в группах. Подростки избегают риска, оспаривают баллы и утрачивают почву под ногами. Учительница Анна Кошкарова отметила: важно дать юному уму пространство для промахов, но нынешний формат требует идеала, как от профессионала, — это не вдохновляет, а угнетает.

Жители Тюмени резюмируют: подход превращает уроки в гонку, где любой сбой обнуляет прогресс.

Специалисты по детской психике акцентируют: для старшеклассников такие сдвиги — не лучший момент. Это этап, когда формируется самоуважение, понимание лимитов и внутренняя тяга к знаниям. Система, карающая за единичный промах, рушит веру в равновесие окружающего.

Детский психолог Наталья Поспелкова разъяснила: подростку нужна стабильность — чтобы усилия вели к отдаче. Без нее рождается убеждение в тщетности стараний, подтачивая связь со школой.

Методисты видят корень в спешке: изменения следовало начинать с начальной ступени, где новизна — как приключение, а не бремя. Педагог-методист Сергей Рубцов в беседе с изданиями подчеркнул: нельзя перекраивать правила посреди пути, особенно для тех, чьи баллы решают будущее. Это сеет сомнения в наставниках и в идее равенства.

Учителя жалуются на перегрузку: корректируют графики, перевешивают приоритеты заданий, проводят семинары. А помощь в эмоциональной сфере для школьников — редкость.

По сути, инструмент для беспристрастности вышел слишком жестким в исполнении. Если бы шаги были мягче — с тестовыми группами и подготовкой, — исход мог быть иным. Вместо плавного хода реформа ударила как обвал, спровоцировав отпор.

Случай в этом сибирском крае — не изолированный инцидент, а признак трещины в фундаменте отечественной системы. Когда техника уходит вперед от человеческих нужд, возникает пропасть.

Алгоритмы и базы данных обещали облегчить труд наставников, но чаще множат бюрократию, отнимая часы на общение и разбор. Учебное заведение рискует скатиться в конвейер бумаг, где приоритет — не рост, а фиксация.

Тюмень — пионер, но к следующему году похожие планы витают над как минимум шестью субъектами. Без уроков из здешнего опыта вся сеть может утонуть в недоверии. В погоне за точностью грозит упустить суть — искру в глазах ребенка, жажду открытий.

Этот эпизод напоминает: касаясь основ школьной жизни, нововведения эхом отдаются широко. Без мер по ясности, приспособлению и вовлечению всех сторон локальный сдвиг способен размыть опору по всей территории. Вопрос на повестке: превратится ли образование в кондуит цифр или останется рассадником талантов? То, что будоражит Тюмень сегодня, завтра может эхом прокатиться по тысячам аудиторий.