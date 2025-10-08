Будущее за навыками: что нужно развивать, чтобы оставаться востребованным специалистом

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Молодым специалистам важно развивать навыки, которые помогут оставаться востребованными в условиях стремительных изменений рынка труда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Фото: commons.wikimedia.org by HSGTalents, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Собеседование

По словам специалиста, базой для профессионального развития становится умение работать с нейросетями.

"Навык работы с любыми нейросетями станет основой, потому что искусственный интеллект все больше интегрируется в любые профессии", — отметил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что современному специалисту необходимо критическое мышление, умение анализировать и фильтровать информацию, навыки визуальной коммуникации, грамотное и лаконичное изложение мыслей, а также управленческие способности и эффективное распределение времени.

"Сегодня ценится не столько количество информации, сколько ее качество и скорость передачи. Навыки менеджмента, постановки задач, контроля и тайм-менеджмента позволяют сохранять продуктивность и результативность в работе", — пояснил эксперт.

Мурадян отметил, что в ближайшие годы особенно перспективными останутся технические и ИТ-направления.

"Стоит ориентироваться на технические и линейные специальности, особенно в области Data Science — это одно из самых перспективных направлений", — заключил специалист.