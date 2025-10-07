Тревожный звонок: 73-летняя волгоградка лишилась 15 млн, поверив в сказки мошенников

В Волгограде 73-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов, лишившись почти 15 миллионов рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

Представились сотрудниками полиции

По данным следствия, неизвестные позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов и государственных структур. Они убедили женщину, что её банковский счёт оказался под угрозой и злоумышленники якобы уже получили к нему доступ.

"Женщину убедили перевести средства на "безопасный счёт”, чтобы сохранить накопления", — сообщили в УМВД по Волгоградской области.

Поверив в легенду, пожилая россиянка перевела все деньги, которые недавно получила от продажи квартиры.

Банк пытался предупредить

Сотрудники банка, в котором пенсионерка снимала крупную сумму, заподозрили неладное. Они пытались убедить её не переводить деньги и объяснили признаки мошеннической схемы. Однако женщина настояла на операции, уверенная, что помогает следствию.

Уголовное дело и поиски преступников

После того как обман вскрылся, полиция возбудила уголовное дело. Сейчас оперативники устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.

Правоохранители вновь напоминают: настоящие сотрудники банков и органов власти никогда не просят перевести деньги или "спасти" средства через неизвестные счета.

Подобные случаи

Ранее похожий инцидент произошёл в Краснодарском крае. Там женщина поверила мошенникам, которые обещали ей социальные выплаты, и под их давлением перевела пять миллионов рублей.