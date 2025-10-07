Угрожают увольнением за отказ работать в выходной? Это повод не для страха, а для жалобы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Работодатель не имеет права заставлять сотрудника выйти на работу в выходной день без его согласия, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал юрист, эксперт по трудовому праву Александр Ксенофонтов.

По словам юриста, по общему правилу работник имеет полное право отдыхать в выходные и праздничные дни. Привлечение к работе в это время возможно только с согласия сотрудника, за исключением особых случаев.

"Без согласия работника можно привлечь его к работе лишь в чрезвычайных ситуациях — например, чтобы предотвратить катастрофу, производственную аварию, устранить последствия стихийного бедствия или аварии, а также при введении чрезвычайного или военного положения", — пояснил Ксенофонтов.

Юрист подчеркнул, что если у человека установлен стандартный график 5/2, то все выходные и праздники считаются временем отдыха, и требовать выйти в эти дни работодатель не вправе.

"Работник может отказаться выходить на работу в выходной день, и никаких последствий для него быть не должно. Время отдыха — это его право, и работодатель не может настаивать на том, чтобы человек работал в это время", — отметил эксперт.

Юрист отметил, что увольнение за отказ выйти на работу в выходной день будет незаконным. В такой ситуации сотрудник может обратиться в суд.

"Если работника все-таки уволили, это решение можно оспорить. При рассмотрении дела именно работодатель обязан доказать законность увольнения. При этом обращаться в суд можно самостоятельно — участие юриста не является обязательным", — подчеркнул эксперт.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
