В Госдуме прокомментировали идею обязать неработающих россиян платить за ОМС

Предложение обязать неработающих россиян самостоятельно платить за обязательное медицинское страхование требует крайне взвешенного подхода. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обязать трудоспособных граждан, не имеющих официального места работы, самостоятельно вносить ежегодные платежи за полис ОМС. По ее словам, сумма около 45 тысяч рублей в год не является чрезмерной и позволит снизить нагрузку на региональные бюджеты.

Бессараб, комментируя инициативу, отметила, что в России бесплатная медицинская помощь гарантируется всем гражданам, независимо от уровня дохода или наличия работы. Однако сегодня расходы за неработающих несут регионы, и в некоторых субъектах эти суммы сопоставимы с затратами на строительство социальных объектов.

"Мы должны очень внимательно подойти к этому вопросу, чтобы не нарушить конституционные гарантии и не ущемить тех, кто объективно не может трудоустроиться — например, жителей отдаленных районов или малых населенных пунктов. В то же время очевидно, что есть люди, ведущие деятельность в теневом секторе и способные самостоятельно оплачивать взносы", — подчеркнула парламентарий.

По словам депутата, важно продумать систему, которая позволит учитывать реальные доходы граждан.

"Сегодня цифровые технологии позволяют видеть финансовые следы практически каждого — от покупок до налоговых отчислений. Поэтому при грамотном подходе можно выстроить справедливый механизм, при котором государственная поддержка будет адресной, а не всеобщей", — заключила Бессараб.