Хакеры ликуют: названа причина, по которой ваша двухфакторная аутентификация бессильна

Общество

Двухфакторная аутентификация (2FA) по праву считается одним из самых эффективных способов защиты личных аккаунтов. Однако, как и любая система безопасности, она имеет уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники. О ключевых рисках и ошибках пользователей рассказал ведущий эксперт по сеневым угрозам компании "Код безопасности" Константин Горбунов.

Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная ошибка: повторное использование паролей

Самой распространенной и опасной ошибкой, сводящей на нет пользу двухфакторной аутентификации, является использование одного и того же пароля для разных сервисов. Эксперт пояснил, что проблема возникает, когда второй фактор привязан к email или мессенджеру, защищенному тем же паролем, что и основной аккаунт.

"Если двухфакторная аутентификация настроена через электронную почту или мессенджер, где для входа достаточно иметь логин и пароль, а для входа в них применяется тот же пароль, что и для основного аккаунта, то злоумышленники легко обойдут защиту", — отметил Горбунов в беседе с РИА Новости.

Социальная инженерия, вирусы и уязвимости сервисов

Помимо человеческого фактора, существуют и технические угрозы. Киберпреступники активно используют методы социальной инженерии и фишинга, создавая поддельные сайты и выманивая у пользователей коды подтверждения с помощью психологических манипуляций.

Не менее серьезную опасность представляют вредоносные программы, которые могут заразить устройство. Такой вирус способен перехватывать SMS с кодами, уведомления из приложений-аутентификаторов или даже вести запись экрана. Угроза может исходить и от самого сервиса, если в его коде содержится уязвимость, позволяющая злоумышленникам перехватить токен сессии.

Риск утери SIM-карты и рекомендации по безопасности

Отдельную угрозу представляет потеря или кража телефона, к номеру которого привязаны важные аккаунты. Нашедший или укравший устройство злоумышленник может получить доступ к SMS с кодами подтверждения, что скомпрометирует двухфакторную аутентификацию.

Несмотря на эти риски, эксперт настоятельно рекомендует не отказываться от 2FA.

"Двухфакторная аутентификация действительно спасает от массовых атак, когда злоумышленники используют подбор паролей. Даже узнав секретную комбинацию, без одноразового кода войти в аккаунт они не смогут", — подчеркнул Горбунов.

Для комплексной защиты он советует:

  • Использовать менеджеры паролей для генерации и хранения уникальных сложных комбинаций.

  • Сохранять резервные коды для восстановления доступа в надежном месте.

  • Проявлять бдительность: проверять доменные имена сайтов, не переходить по подозрительным ссылкам.

  • Регулярно обновлять операционные системы и приложения для устранения известных уязвимостей.

Таким образом, двухфакторная аутентификация остается мощным инструментом безопасности, но ее эффективность напрямую зависит от сознательности пользователя и соблюдения им базовых кибергигиенических практик. Комплексный подход, сочетающий технологические средства и осведомленность, является ключом к надежной защите цифровой идентичности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
