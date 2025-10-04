Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге

Россияне столкнулись с новой масштабной волной мошеннических рассылок, на этот раз маскирующихся под официальные уведомления от банков.
Согласно информации РИА Новости, основанной на материалах МВД, гражданам на электронную почту приходят фиктивные письма, стилизованные под коммуникации от крупных финансовых организаций. В этих письмах содержится тревожное сообщение о введении "нового налога", который в скором времени начнут автоматически списывать со счетов клиентов.
Для предотвращения списания получателям предлагается немедленно подписать "заявление об отказе". Суммы, фигурирующие в письмах, варьируются в огромном диапазоне — от десятков до сотен тысяч рублей, что рассчитано на запугивание жертвы.
"Сумма "налога" варьируется от десятков до сотен тысяч рублей" — эта фраза из официального предупреждения наглядно показывает масштаб потенциального ущерба.
Главная опасность этой схемы заключается в переходе по ссылке, содержащейся в письме. Она ведет на фишинговый сайт, который является точной копией настоящего интернет-банка. Ничего не подозревающему пользователю предлагается авторизоваться, введя номер телефона. Этого действия достаточно, чтобы мошенники перехватили данные и получили полный доступ к реальным банковским счетам жертвы, получив возможность распоряжаться ее средствами.
Налоговая схема — не единственная новинка в арсенале аферистов. Как сообщили правоохранители 4 октября, участились случаи звонков от лиц, представляющихся сотрудниками военных комиссариатов. Злоумышленники интересуются, получала ли жертва электронную повестку, и в случае отрицательного ответа предлагают "решить вопрос" путем диктовки кода из смс для ее повторной отправки. На деле этот код предоставляет мошенникам доступ к аккаунту гражданина на портале Госуслуг, открывая возможности для еще более серьезных противоправных действий.
Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?