Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить
Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар

Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге

2:15
Общество

Россияне столкнулись с новой масштабной волной мошеннических рассылок, на этот раз маскирующихся под официальные уведомления от банков.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Согласно информации РИА Новости, основанной на материалах МВД, гражданам на электронную почту приходят фиктивные письма, стилизованные под коммуникации от крупных финансовых организаций. В этих письмах содержится тревожное сообщение о введении "нового налога", который в скором времени начнут автоматически списывать со счетов клиентов.

Для предотвращения списания получателям предлагается немедленно подписать "заявление об отказе". Суммы, фигурирующие в письмах, варьируются в огромном диапазоне — от десятков до сотен тысяч рублей, что рассчитано на запугивание жертвы.

"Сумма "налога" варьируется от десятков до сотен тысяч рублей" — эта фраза из официального предупреждения наглядно показывает масштаб потенциального ущерба.

Опасная ссылка: как аферисты получают доступ к счетам

Главная опасность этой схемы заключается в переходе по ссылке, содержащейся в письме. Она ведет на фишинговый сайт, который является точной копией настоящего интернет-банка. Ничего не подозревающему пользователю предлагается авторизоваться, введя номер телефона. Этого действия достаточно, чтобы мошенники перехватили данные и получили полный доступ к реальным банковским счетам жертвы, получив возможность распоряжаться ее средствами.

Эскалация обмана: мошенники под видом военкоматов

Налоговая схема — не единственная новинка в арсенале аферистов. Как сообщили правоохранители 4 октября, участились случаи звонков от лиц, представляющихся сотрудниками военных комиссариатов. Злоумышленники интересуются, получала ли жертва электронную повестку, и в случае отрицательного ответа предлагают "решить вопрос" путем диктовки кода из смс для ее повторной отправки. На деле этот код предоставляет мошенникам доступ к аккаунту гражданина на портале Госуслуг, открывая возможности для еще более серьезных противоправных действий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Наука и техника
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Новости спорта
Приседания могут разрушить колени — вот что нужно сделать, чтобы этого не случилось
Популярное
Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле

Рассекреченные архивы КГБ о пирамидах переворачивают историю: кто же на самом деле был их строителем и почему правда скрывалась десятилетиями?

Архивы КГБ приоткрыли запретный занавес: кто построил пирамиды Египта на самом деле
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Египетская находка оживила Библию: мастерская у Синая дала новые доказательства истории Моисея
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Мир на грани технологического сбоя? Плазменный пузырь над Гизой — первые звоночки
Не разогревайте еду в микроволновке так: 30 секунд — и ваша еда будет идеальной
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Бассейн — это не всегда путь к минус 5 кг, но в правильных руках он превращается в оружие против жира
Последние материалы
Бронзовый мираж: пять женских привычек, из-за которых идеальный загар исчезает за ночь
Венгрия в огне? Орбан обвиняет Киев и Брюссель в подрывной деятельности
Развязка близка? Экс-советник США указал на судьбоносный фактор в украинском конфликте
Гавайская смесь против традиций: крабовый салат перестаёт быть банальной классикой
Шесть лет за несколько месяцев: как Lada Iskra выдержала суровую проверку
Маленький зверь с клювом дракона: тайна выживания утконоса среди миллионов лет перемен
Пельмени оживляют рацион: чем их дополнить и не навредить
Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге
Обесценили семейные ценности: Подольская публично раскритиковала НТВ за ложный сюжет о её браке
Тайна отмены показа Ассоль раскрыта? Загитова везет шоу в Краснодар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.