Фишинговая атака: россияне теряют деньги, поверив письмам о новом налоге

2:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Россияне столкнулись с новой масштабной волной мошеннических рассылок, на этот раз маскирующихся под официальные уведомления от банков.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Согласно информации РИА Новости, основанной на материалах МВД, гражданам на электронную почту приходят фиктивные письма, стилизованные под коммуникации от крупных финансовых организаций. В этих письмах содержится тревожное сообщение о введении "нового налога", который в скором времени начнут автоматически списывать со счетов клиентов.

Для предотвращения списания получателям предлагается немедленно подписать "заявление об отказе". Суммы, фигурирующие в письмах, варьируются в огромном диапазоне — от десятков до сотен тысяч рублей, что рассчитано на запугивание жертвы.

"Сумма "налога" варьируется от десятков до сотен тысяч рублей" — эта фраза из официального предупреждения наглядно показывает масштаб потенциального ущерба.

Опасная ссылка: как аферисты получают доступ к счетам

Главная опасность этой схемы заключается в переходе по ссылке, содержащейся в письме. Она ведет на фишинговый сайт, который является точной копией настоящего интернет-банка. Ничего не подозревающему пользователю предлагается авторизоваться, введя номер телефона. Этого действия достаточно, чтобы мошенники перехватили данные и получили полный доступ к реальным банковским счетам жертвы, получив возможность распоряжаться ее средствами.

Эскалация обмана: мошенники под видом военкоматов

Налоговая схема — не единственная новинка в арсенале аферистов. Как сообщили правоохранители 4 октября, участились случаи звонков от лиц, представляющихся сотрудниками военных комиссариатов. Злоумышленники интересуются, получала ли жертва электронную повестку, и в случае отрицательного ответа предлагают "решить вопрос" путем диктовки кода из смс для ее повторной отправки. На деле этот код предоставляет мошенникам доступ к аккаунту гражданина на портале Госуслуг, открывая возможности для еще более серьезных противоправных действий.