Не получили зарплату в срок? Как наказать работодателя и получить свои деньги

Общество

Задержка заработной платы является нарушением трудового законодательства, и работник вправе обращаться в государственные органы без "льготного периода". Об этом Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Арест за взятку
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Арест за взятку

По ее словам, зарплата должна выплачиваться строго в установленные сроки, не реже двух раз в месяц, и даже однодневная задержка уже считается нарушением статьи 136 Трудового кодекса РФ.

"Закон предусматривает, что при задержке выплаты работник может сразу подать жалобу в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд. Работодатель обязан выплатить не только саму задолженность, но и проценты за каждый день просрочки — минимум 1/150 ключевой ставки ЦБ от суммы долга. Например, при долге в 50 000 рублей и задержке на месяц компенсация составит около 1 000 рублей", — пояснила Айвар.

Она подчеркнула, что при задержке зарплаты более 15 дней работник вправе приостановить выполнение трудовых обязанностей, письменно уведомив работодателя, за исключением случаев, когда речь идет о службах, обеспечивающих жизнедеятельность. 

Айвар также напомнила о серьезных последствиях для работодателей при нарушении сроков выплаты зарплаты.

"За задержку заработной платы более двух месяцев работодателю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. При любых нарушениях сроков выплаты предусмотрена административная ответственность, в том числе штрафы до 100 000 рублей для юридического лиц", — отметила она.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
