Поддержка, о которой мало кто знает: какие льготы положены самозанятым

Общество

Самозанятые в России могут платить налоги по пониженным ставкам благодаря специальному вычету в 10 тысяч рублей. Об этом Pravda.Ru рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова.

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

По ее словам, пока действует эта сумма, налоговая нагрузка для самозанятых снижается.

"Например, при оказании услуг физическим лицам стандартная ставка составляет 4%, но в пределах льготы она уменьшается до 3%. При работе с юридическими лицами и ИП ставка обычно 6%, но льгота позволяет временно платить 4%", — пояснила Жукова.

Эксперт добавила, что помимо налогового вычета действует и социальная поддержка.

"Существует социальный контракт, по которому государство безвозмездно выделяет до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса. Но для его получения нужно соответствовать ряду условий: доход должен быть ниже среднего по региону, а уровень обеспеченности имуществом не должен превышать установленные нормы. Кроме того, получатель обязан вести деятельность не менее двух лет," — уточнила консультант.

Жукова подчеркнула, что перечень льгот для самозанятых сегодня ограничен, поэтому важно заранее учитывать все условия их предоставления.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
