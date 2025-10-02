Поддержка, о которой мало кто знает: какие льготы положены самозанятым

Самозанятые в России могут платить налоги по пониженным ставкам благодаря специальному вычету в 10 тысяч рублей. Об этом Pravda.Ru рассказала налоговый консультант Татьяна Жукова.

По ее словам, пока действует эта сумма, налоговая нагрузка для самозанятых снижается.

"Например, при оказании услуг физическим лицам стандартная ставка составляет 4%, но в пределах льготы она уменьшается до 3%. При работе с юридическими лицами и ИП ставка обычно 6%, но льгота позволяет временно платить 4%", — пояснила Жукова.

Эксперт добавила, что помимо налогового вычета действует и социальная поддержка.

"Существует социальный контракт, по которому государство безвозмездно выделяет до 350 тысяч рублей на развитие бизнеса. Но для его получения нужно соответствовать ряду условий: доход должен быть ниже среднего по региону, а уровень обеспеченности имуществом не должен превышать установленные нормы. Кроме того, получатель обязан вести деятельность не менее двух лет," — уточнила консультант.

Жукова подчеркнула, что перечень льгот для самозанятых сегодня ограничен, поэтому важно заранее учитывать все условия их предоставления.