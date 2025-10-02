Усталость, агрессия и вечные переработки: невидимый налог токсичного коллектива

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Токсичная корпоративная культура существенно влияет на атмосферу в компании и эффективность работы коллектива. Об этом Pravda.Ru рассказал HR‑эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

По его словам, главными признаками негативной среды являются отсутствие доверия и уважения между руководством и сотрудниками, а также непрозрачность управления.

"Когда обратную связь игнорируют, сотрудники не получают важной информации и вынуждены самостоятельно додумывать стратегию и цели. Это ведет к недопониманию задач и снижению эффективности работы, особенно если решения принимаются ограниченным кругом лиц без обсуждения. В результате возникает недоверие и демотивация команды", — отметил эксперт.

Он добавил, что в таких коллективах часто возникают скрытая борьба между сотрудниками, отсутствие поддержки и агрессия в общении. Регулярные переработки и высокий уровень стресса также становятся частыми явлениями.

"Публичная критика, приписывание успехов руководству и формирование "любимчиков" создают атмосферу, где сотрудники работают в условиях давления и неуверенности. Это не только снижает производительность, но и подрывает корпоративный дух", — пояснил Мурадян.

Эксперт подчеркнул, что понимание этих признаков позволяет организациям вовремя выявлять проблемы и предпринимать шаги для улучшения корпоративной культуры, сохраняя мотивацию сотрудников и укрепляя внутренние коммуникации.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
