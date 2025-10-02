Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Коммунальный долг: невинная просрочка или путь к потере собственности

Общество

Многие граждане недооценивают риски, связанные с просрочкой коммунальных платежей, и не знают, какие меры могут применить управляющие компании. Об этом Pravda.Ru сообщил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Платежи за ЖКХ
Фото: NewsInfo.Ru by Марк Ульянов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Платежи за ЖКХ

По его словам, основной мерой воздействия при задолженности является начисление пеней, что увеличивает сумму долга. Кроме того, в ряде случаев возможно временное ограничение оказания определенных услуг.

"Как правило, ограничения касаются дополнительных сервисов и услуг, не относящихся к жизнеобеспечению. При этом закон запрещает ограничивать предоставление услуг первой необходимости. Такие меры служат стимулом для погашения задолженности, но должны соответствовать правовым нормам", — пояснил эксперт.

Алешкин отметил, что при крупных задолженностях (свыше 500 тыс. рублей) управляющая компания вправе обратиться в суд с требованием о признании должника банкротом.

"В случае удовлетворения такого иска существует риск ограничения права пользования жилым помещением или даже реализации имущества должника для погашения задолженности. При этом возможны варианты, когда человека переселяют в менее комфортные условия или уменьшают жилую площадь", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что своевременное урегулирование долгов позволяет избежать серьезных последствий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
