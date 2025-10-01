Необычная щедрость привела к суду: житель Каменска-Уральского потратил 10 000 рублей на шаурму для прохожих

В Каменске-Уральском произошёл необычный инцидент: местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашёл на улице чужую банковскую карту и решил воспользоваться ею. Вместо того чтобы вернуть находку владельцу или сдать её в банк, мужчина потратил деньги на алкоголь, сигареты и угощения для прохожих.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шаурма в кафе на улице

Как всё произошло

Случай случился в конце мая на улице Суворова. Обнаружив карту с функцией бесконтактной оплаты, мужчина начал совершать покупки. Сначала он приобрёл несколько блоков сигарет и алкоголь, а затем заказал большое количество шаурмы и хот-догов, которыми делился с незнакомыми людьми прямо на улице.

Размер ущерба и расследование

Владелица карты понесла ущерб на сумму более 10 тысяч рублей. Личность злоумышленника удалось быстро установить: в этом помогли данные камер видеонаблюдения и информация о покупках. Нарушителя задержали, и он признал свою вину, выразив готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.

Решение суда

Дело рассматривалось в Красногорском районном суде. Мужчина был признан виновным по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ — кража, совершённая с использованием электронных средств платежа. Суд учёл признание вины и компенсацию ущерба и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.

Таким образом, безобидная на первый взгляд затея угостить прохожих шаурмой обернулась для мужчины судимостью и условным сроком. Случай стал наглядным примером того, как лёгкая добыча может обернуться серьёзными последствиями.