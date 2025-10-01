Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ошибки на собеседовании: что лишает кандидата шанса на работу

Общество

Даже опытный специалист рискует не получить работу из‑за неверного подхода к собеседованию. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.

Шок на собеседовании
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шок на собеседовании

По ее словам, ключевым является понимание особенностей компании и соблюдение ее корпоративных стандартов, включая дресс‑код и деловой этикет.

"На собеседовании, особенно в банках и консервативных компаниях, важно учитывать дресс‑код, стиль поведения и требования к общению. Нарушение этих правил формирует негативное впечатление еще до диалога. Работодатели оценивают кандидата не только по резюме, но и по тому, как он представляет себя, поэтому к подготовке стоит относиться максимально ответственно", — отметила эксперт.

Смирнова подчеркнула, что успех на собеседовании во многом зависит от умения кандидата произвести правильное первое впечатление.

"Даже в онлайн‑формате работодатели обращают внимание на внешний вид кандидата и порядок рабочего пространства. Нарушение этих аспектов создает отрицательное впечатление. Кроме того, зажатость, отсутствие вопросов или инициативы на интервью воспринимаются как недостаток заинтересованности", — пояснила она.

Она также подчеркнула, что активная позиция и готовность высказывать свое мнение играют важную роль в успехе собеседования.

"Интервью — это не экзамен, а диалог, и важно уметь ясно и уверенно презентовать свои сильные стороны. Если кандидат затягивает с ответом или ограничивается фразами вроде "надо подумать", это создает впечатление неопределенности. Лучше сразу предложить хотя бы предварительное решение или показать ход мыслей — это демонстрирует заинтересованность, инициативу и готовность работать", — заключила Смирнова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
