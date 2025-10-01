Ошибки на собеседовании: что лишает кандидата шанса на работу

Даже опытный специалист рискует не получить работу из‑за неверного подхода к собеседованию. Об этом Pravda.Ru рассказала руководитель проектов по подбору персонала высшего звена, руководитель executive search проектов Бизнес-лаборатории Ирины Барановой b.lab Ирина Смирнова.
По ее словам, ключевым является понимание особенностей компании и соблюдение ее корпоративных стандартов, включая дресс‑код и деловой этикет.
"На собеседовании, особенно в банках и консервативных компаниях, важно учитывать дресс‑код, стиль поведения и требования к общению. Нарушение этих правил формирует негативное впечатление еще до диалога. Работодатели оценивают кандидата не только по резюме, но и по тому, как он представляет себя, поэтому к подготовке стоит относиться максимально ответственно", — отметила эксперт.
Смирнова подчеркнула, что успех на собеседовании во многом зависит от умения кандидата произвести правильное первое впечатление.
"Даже в онлайн‑формате работодатели обращают внимание на внешний вид кандидата и порядок рабочего пространства. Нарушение этих аспектов создает отрицательное впечатление. Кроме того, зажатость, отсутствие вопросов или инициативы на интервью воспринимаются как недостаток заинтересованности", — пояснила она.
Она также подчеркнула, что активная позиция и готовность высказывать свое мнение играют важную роль в успехе собеседования.
"Интервью — это не экзамен, а диалог, и важно уметь ясно и уверенно презентовать свои сильные стороны. Если кандидат затягивает с ответом или ограничивается фразами вроде "надо подумать", это создает впечатление неопределенности. Лучше сразу предложить хотя бы предварительное решение или показать ход мыслей — это демонстрирует заинтересованность, инициативу и готовность работать", — заключила Смирнова.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.