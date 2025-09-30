Больше никаких звонков? Новый закон оказался бессилен против хитрых операторов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

С начала сентября в России заработал новый закон, который должен был избавить абонентов от назойливых звонков и смс. Идея казалась простой: пользователь через мобильное приложение или личный кабинет у оператора отказывается от рекламы и массовых вызовов — и больше не слышит надоедливых звонков. Но на практике всё оказалось куда сложнее.

К такому выводу пришёл Антон Канунников, директор ФПК "Альтернатива" и эксперт фонда "За права заемщиков", проведя личный эксперимент. Он проверил, как реально работает закон, и обнаружил массу препятствий.

"Большую часть входящих спам-звонков на наши телефоны мы получаем при непосредственном участии сотового оператора", — отметил эксперт Антон Канунников.

По его словам, мобильные операторы давно используют информацию о клиентах в коммерческих целях. Так называемая "таргетированная реклама" приносит им серьёзный доход, и терять его они явно не спешат, пишет Сиб.фм.

Как устроена "таргетированная реклама"

Оператор связи обладает огромным массивом данных: геолокация, посещённые сайты, звонки и контакты. Эти сведения передаются компаниям, которые стремятся расширить клиентскую базу.

Например:

  • посетил сайт застройщика — получил звонок от конкурирующей строительной фирмы;
  • оформил карту в банке — последовали предложения от других кредитных организаций.

В конкурентных нишах количество звонков особенно велико.

3 интересных факта

По данным аналитиков, около 40% всех входящих звонков в крупных городах — это реклама или мошенничество.

В США и Европе давно действуют "реестры отказа", куда вносятся номера, и звонить на них запрещено.

В Китае штрафы для операторов за спам-звонки могут достигать миллионов долларов.

