Тревога за детей и стариков: тепловая сеть Бердска дала сбой, оставляя горожан без отопления

Общество

Жители Бердска столкнулись с серьёзными неудобствами из-за аварии на магистральной тепловой сети. С середины сентября сразу несколько улиц города остались без отопления, а температура в квартирах держалась ниже нормы.

холодная батарея
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
холодная батарея

Для многих семей это обернулось простудами, дополнительными расходами на электрообогреватели и тревогой за пожилых родственников и детей, сообщает Om1 Новосибирск.

"Ресурсоснабжающая организация ФГУП "УЭВ" сообщила о повреждении магистральной тепловой сети. В связи с чем прекращена подача отопления и снижены параметры ГВС с 10:00 17.09 до 17:00 29.09", — говорится в сообщении компании.

По данным оповещения, отключение коснулось более десяти улиц: Вяземской, Иванова, Арбузова, Демакова, Полевая, Рубиновая, Российская, Проспект Строителей, Героев Труда, Мусы Джалиля, Бульвар Молодёжи, Лесосечная, Терешковой, Шатурская. Проблемы возникли также на Парижской Коммуны, Большевистской и Матросова.

По словам жительницы города Натальи Томашевской, люди мерзнут уже не первую неделю и вынуждены включать электрические обогреватели, чтобы поддерживать комфортную температуру дома.

Почему отключают отопление

Любая теплотрасса — это сложный комплекс труб, запорной арматуры и насосов. Повреждения могут происходить из-за износа, перепадов давления, коррозии. В Бердске авария затронула ключевую магистраль, что вызвало перебои сразу на нескольких улицах. В результате отопление отключили полностью, а горячая вода поступала с пониженной температурой.

А что если отключение затянется?

Если ремонт займёт больше времени, чем указано в официальном сообщении, жители вправе обращаться в управляющую компанию и требовать перерасчёта платы за отопление и горячую воду. Кроме того, при систематических сбоях жильцы могут поднимать вопрос о модернизации теплотрассы или переходе на индивидуальные котельные.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
