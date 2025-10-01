Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
20 миллиардов прироста: на чём заработал российский бизнес-олимп
Любимцы сада под ударом: без укрытия весной их можно не дождаться — зимний приговор неизбежен
Цена умиления: риск проблем с психикой у детей, растущих с кошками, выше в три раза
Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли
Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия
Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания
Почему силовые тренировки стали лекарством для гормонов и красоты женщин
Макияж после 40 без ошибок: проверенные приёмы, которые стирают годы и реально работают
Секреты Ямайки: остров где рай может обернуться кошмаром

Изучение языков без стресса: как россияне учат английский через Telegram

1:40
Общество

13% россиян читают англоязычный контент в Telegram, выявило исследование онлайн‑школы иностранных языков Skyeng. Аналитики сообщили, что среди них 4% делают это в оригинале, а 9% оформили подписку Telegram Premium ради функции автоматического перевода. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Так, уточняется, что аудитория предпочитает полезный контент: 46% подписаны на новостные и бизнес‑каналы, 21% — на образовательные, 14% — на каналы о книгах и искусстве, 17% — на развлекательные англоязычные ресурсы.

"Многие опасаются, что без идеального знания английского читать иностранные каналы будет сложно. Но даже маленькие привычки, такие как регулярный просмотр новостей, мемов или образовательных постов, способствуют устойчивому прогрессу", — рассказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Она добавила, что автоперевод — лишь один из инструментов обучения.

"Даже при использовании автоперевода важно оставлять часть текста в оригинале. Это создает языковую среду и со временем перевод становится не нужен", — отметила эксперт.

По ее словам, формирование привычки читать контент на иностранном языке — это не только полезно для изучения, но и расширяет кругозор.

"Регулярное погружение в англоязычные материалы помогает развивать навыки и уверенность в языке, делая обучение естественным и эффективным", — заключила Екушевская.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Цена умиления: риск проблем с психикой у детей, растущих с кошками, выше в три раза
Тысяча атомных бомб в небе: таинственная катастрофа стёрла древний мегаполис с лица земли
Человеческая музыка — кошачий кошмар: но стоит сменить трек — и кошка замирает от удовольствия
Активный ребенок без углеводов — как телефон без зарядки: врач назвала базу питания
Почему силовые тренировки стали лекарством для гормонов и красоты женщин
Макияж после 40 без ошибок: проверенные приёмы, которые стирают годы и реально работают
Секреты Ямайки: остров где рай может обернуться кошмаром
Сосуды не выдерживают: баня стала причиной каждого пятого инсульта — вся правда о здоровой традиции
Шипение под крышкой — предвестник беды: бак лопнет, а ремонт обернётся кошмаром
Моника Беллуччи снова в образе вампирши: как поклонники могли это упустить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.