Изучение языков без стресса: как россияне учат английский через Telegram

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

13% россиян читают англоязычный контент в Telegram, выявило исследование онлайн‑школы иностранных языков Skyeng. Аналитики сообщили, что среди них 4% делают это в оригинале, а 9% оформили подписку Telegram Premium ради функции автоматического перевода. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Так, уточняется, что аудитория предпочитает полезный контент: 46% подписаны на новостные и бизнес‑каналы, 21% — на образовательные, 14% — на каналы о книгах и искусстве, 17% — на развлекательные англоязычные ресурсы.

"Многие опасаются, что без идеального знания английского читать иностранные каналы будет сложно. Но даже маленькие привычки, такие как регулярный просмотр новостей, мемов или образовательных постов, способствуют устойчивому прогрессу", — рассказала академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.

Она добавила, что автоперевод — лишь один из инструментов обучения.

"Даже при использовании автоперевода важно оставлять часть текста в оригинале. Это создает языковую среду и со временем перевод становится не нужен", — отметила эксперт.

По ее словам, формирование привычки читать контент на иностранном языке — это не только полезно для изучения, но и расширяет кругозор.

"Регулярное погружение в англоязычные материалы помогает развивать навыки и уверенность в языке, делая обучение естественным и эффективным", — заключила Екушевская.