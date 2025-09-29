Школы тут ни при чём: кто должен адаптировать детей мигрантов на самом деле

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Общество

Вопрос обучения детей мигрантов в российских школах вновь оказался в центре общественной дискуссии. Поводом стали предложения упростить экзамены по русскому языку для иностранцев, поступающих в образовательные учреждения. Идея вызвала бурную реакцию — часть экспертов считает, что такая мера не поможет, а лишь усугубит ситуацию.

дети учатся в школе в классе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дети учатся в школе в классе

"Снизить требования к экзаменам для детей мигрантов — не выход из ситуации. Адаптировать надо вовсе не школы", — заявил председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов.

По мнению политика, как сообщает "Царьград", школа не должна подстраиваться под неподготовленных учеников. Главная обязанность по языковой и культурной интеграции лежит на родителях.

Как устроена система сейчас

Недавно в правительстве обсуждали изменение алгоритма приёма детей иностранцев. В частности, на экзамене по русскому языку планировалось учитывать индивидуальные особенности ребёнка.

Изначально Рособрнадзор установил очень низкий порог — всего 30% правильных ответов. Но позже планку подняли до 90%, сделав вопросы максимально простыми. Однако даже в таком виде справиться смогли менее 2% детей мигрантов.

Советы шаг за шагом

  1. Родителям важно начинать подготовку заранее: вводить ребёнка в языковую среду, использовать учебники и мультфильмы на русском.
  2. Записать детей на курсы русского языка при культурных центрах или общественных организациях.
  3. Использовать онлайн-платформы с адаптированными заданиями — от простых словарей до интерактивных приложений.
  4. Поощрять практику общения — кружки, спортивные секции и совместные игры с носителями языка.

Итог

Вопрос адаптации школьников-мигрантов касается не только образования, но и будущего общества в целом. Решение, предложенное Сергеем Мироновым, сводится к главному: язык и культурные основы ребёнок должен усваивать в семье, а школа обязана давать знания уже на этой базе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
