Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают

Смена профессии без опыта в новой сфере возможна при целенаправленной подготовке и помощи наставников, рассказала Pravda.Ru владелица агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

По ее словам, для стартовых позиций важнее мотивация и готовность учиться, тогда как для более высоких должностей необходим опыт. В целом смена карьеры требует либо прохождения практических курсов, либо поддержки со стороны знакомых и коллег.

"Для начала важно выбрать обучение, где теоретический материал сочетается с практикой. Подобные программы формируют базовую подготовку и позволяют на раннем этапе понять, насколько выбранная сфера подходит лично вам", — отметила Никольская.

Она добавила, что важным инструментом при смене профессии может стать помощь коллег или друзей.

"Если человек зарекомендовал себя как надежный и ответственный, он может попроситься к знакомому в новую сферу и пройти обучение под его руководством. Это дает не только опыт, но и понимание специфики работы", — пояснила эксперт.

Никольская также подчеркнула, что внутри одной компании сменить направление проще, чем на внешнем рынке.