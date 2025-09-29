Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы
Машина мечты может обернуться головной болью: как не угробить авто сразу после покупки
Магнит для бабочек и колибри: хитрый приём оживит осенний участок
Кажутся универсальными, а на деле — ловушка: 10 упражнений, что вредят больше, чем помогаю
Египет перезапускает туризм: древние пирамиды теперь встретят вас по расписанию экспресса
Чёрное золото в чашке: почему женщины, пьющие утренний кофе, выглядят ярче и моложе
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра

Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают

1:37
Общество

Смена профессии без опыта в новой сфере возможна при целенаправленной подготовке и помощи наставников, рассказала Pravda.Ru владелица агентства по подбору руководителей Fresh Executive Search Виктория Никольская.

Мужчина
Фото: www.freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Мужчина

По ее словам, для стартовых позиций важнее мотивация и готовность учиться, тогда как для более высоких должностей необходим опыт. В целом смена карьеры требует либо прохождения практических курсов, либо поддержки со стороны знакомых и коллег.

"Для начала важно выбрать обучение, где теоретический материал сочетается с практикой. Подобные программы формируют базовую подготовку и позволяют на раннем этапе понять, насколько выбранная сфера подходит лично вам", — отметила Никольская.

Она добавила, что важным инструментом при смене профессии может стать помощь коллег или друзей.

"Если человек зарекомендовал себя как надежный и ответственный, он может попроситься к знакомому в новую сферу и пройти обучение под его руководством. Это дает не только опыт, но и понимание специфики работы", — пояснила эксперт.

Никольская также подчеркнула, что внутри одной компании сменить направление проще, чем на внешнем рынке.

"Если работник зарекомендовал себя как ответственный и компетентный специалист, он может инициировать перевод на другую должность внутри компании. Это позволит ему приобрести необходимый опыт и навыки, а в дальнейшем расширит возможности для поиска новых перспектив на рынке труда", — заключила она.

Сейчас читают
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Домашние животные
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают
Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.