Выборы без выбора: как Санду удержала власть в Молдавии

ДГТУ — лидер инженерного образования: победа в федеральном конкурсе минпромторга

2:19
Общество

Донской государственный технический университет подтвердил статус флагмана инженерного образования в России, одержав убедительную победу в престижном федеральном конкурсе Министерства промышленности и торговли РФ. ДГТУ занял первое место среди всех технических и нетехнических вузов страны, получив грант на развитие Центра инженерных разработок.

Донской государственный технический университет (ДГТУ)
Фото: Пресс-служба ДГТУ
Донской государственный технический университет (ДГТУ)

Ключевым фактором успеха стала уникальная специализация в сельхозмашиностроении, развиваемая в университете уже более 95 лет. Эта научная школа с самого основания вуза формирует инженеров, востребованных агропромышленным комплексом страны. Сегодня университет делает шаг дальше, активно внедряя в разработку сельхозтехники современные технологии — искусственный интеллект, машинное зрение и системы автономного управления. Такой симбиоз глубоких отраслевых знаний и цифровых решений позволил ДГТУ опередить конкурентов.

Особое значение для победы имела производственно-испытательная база университета, уникальная для вузовской среды. Именно она обеспечивает возможность не только создавать инновационные решения, но и проверять их эффективность в реальных условиях. Минпромторг отметил, что ДГТУ демонстрирует готовность внедрять результаты исследований в производство, а не ограничиваться только научными изысканиями.

"Победа в столь серьезном конкурсе — это признание высокого потенциала нашей научной школы и ее практической ориентированности. Полученный грант позволит усилить работу по созданию технологий для технологического суверенитета страны. Первое место среди всех вузов — это огромный успех и большая ответственность перед нашими промышленными партнерами и всей страной", — подчеркнул ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

Эксперты также отметили четкую фокусировку университета на ключевых направлениях, прочные связи с промышленными партнерами и вклад в импортозамещение. Эта победа открывает для ДГТУ новые возможности по созданию отечественной техники нового поколения, а для страны — гарантию подготовки востребованных инженерных кадров.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
