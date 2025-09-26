Компенсации при увольнении: какие выплаты положены работнику при сокращении штата

Сокращение штата — ситуация, с которой сталкиваются многие организации в период реорганизации или кризиса. При этом трудовое законодательство защищает права сотрудников, устанавливая конкретные гарантии и компенсации. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

"Главная задача трудового законодательства — создать условия, при которых права работников защищены, а их интересы учтены. При сокращении штата важно знать, что работнику положены выходное пособие, средний заработок на время поиска новой работы и компенсация за неиспользованный отпуск", — пояснил эксперт.

По его словам, если увольнение происходит по инициативе работодателя из‑за сокращения штата или ликвидации организации, работнику выплачивается выходное пособие в размере одного среднемесячного заработка. При этом в расчет берутся все выплаты: оклад, надбавки, премии, оплата командировок и работа в выходные.

"Если период поиска новой работы превышает один месяц, сотрудник имеет право на средний месячный заработок еще за второй месяц или его часть, пропорционально времени трудоустройства. Все это регулируется Трудовым кодексом и специальными постановлениями правительства", — отметил Семеновский.

Эксперт подчеркнул, что при сокращении численности или штата организации работодатель обязан предупредить работника не менее чем за два месяца и предложить имеющиеся вакантные должности.

"При равных условиях преимущество остается за работниками с высокой квалификацией, а также за теми, кто имеет особые социальные обстоятельства — например, семьями с детьми, инвалидам и единственным членами семьи, осуществляющим трудовую деятельность", — добавил он.

Кроме того, при увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска.

"Важный момент — руководители, их заместители и главный бухгалтер при смене собственника организации также получают особые гарантии при увольнении", — подчеркнул Семеновский.