Маленький скиталец: Ростов ищет родителей потерявшегося мальчика – детали трагедии

В Ростове-на-Дону нашли трехлетнего мальчика, который один гулял по улицам города. В полиции сообщили, что о ребенке рассказали очевидцы.
Мальчик одиноко бродил по улицам Ростова-на-Дону без сопровождения взрослых.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выехали на место и забрали малыша. Его отвезли в больницу для проведения медобследования. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Сейчас полицейские проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства. В отношении матери мальчика составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Малыш потерялся в одном из крупных жилых микрорайонов Ростова-на-Дону. Ранее на улице неподалеку произошел еще один инцидент, связанный с ребенком. Там на камеру видеонаблюдения в подъезде попала пьяная женщина, которая несколько раз опрокидывала коляску с 11-месячным малышом, разбила ногой стеклянную вставку в двери, а затем — упала на пол вместе с ребенком, сообщает rostovgazeta. ru.
