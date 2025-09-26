Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность

Определить свой цветотип и подобрать оттенки, которые выгодно подчеркивают внешность, можно самостоятельно, рассказала в беседе с Pravda.Ru дизайнер, художник-модельер и стилист Оксана Ярмольник.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Капсульный гардероб для особых случаев

"Достаточно подойти к зеркалу и приложить к себе вещи разных цветов. Сразу видно, какой оттенок освежает лицо, а какой делает его тусклым. Рыжим идут родственно-контрастные цвета. Брюнеткам подходят более яркие тона, а блондинкам — пастельные и контрастные. Хорошо работает контраст: блондинки в черном, брюнетки в белом", — пояснила Ярмольник.

По ее словам, при подборе оттенков важно оценивать образ комплексно, учитывая все особенности внешности.

"Люди разные, одинаковых не бывает. Каждый должен смотреть на себя в зеркало, не только спереди, но и сбоку, сзади. Это помогает понять, какие оттенки и стили подчеркивают индивидуальность", — отметила стилист.

Она подчеркнула, что важно ориентироваться не на моду, а на собственный стиль.

"Женщине с короткой стрижкой может идти спортивный или деловой стиль, а обладательницы кудрей выглядят гармоничнее в романтическом и женственном образе. Все зависит от характера и образа жизни", — сказала Ярмольник.

Специалист напомнила, что чувство стиля есть не у всех, но его можно развивать. Для этого стоит наблюдать, пробовать, изучать, подбирать одежду методом проб и ошибок. При этом необходимо учитывать практичность гардероба.

"У каждой женщины должна быть база из неброских вещей, которые легко сочетать. Брюки можно надеть с блузкой, а ту же блузку — с юбкой или пиджаком. Главное — соответствовать месту и времени. На работу неуместно приходить в вечернем платье, а в театр — в старых кроссовках", — заключила дизайнер.