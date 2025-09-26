Крым дышит свободно: Аксёнов раскрыл сроки нормализации ситуации с топливом

Власти Крыма прогнозируют полное урегулирование вопроса с поставками бензина АИ-95 уже к завершению предстоящей субботы, а для марки АИ-92 этот процесс не превысит десятидневного срока.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Об этом рассказал журналистам руководитель полуострова Сергей Аксенов, отметив, что дефицит возник из-за временных логистических сложностей.

С дизельным горючим, по его словам, все стабильно — никаких перебоев или ограничений не наблюдается, что позволяет избежать дополнительных хлопот для местных жителей и бизнеса.