Крым дышит свободно: Аксёнов раскрыл сроки нормализации ситуации с топливом

Власти Крыма прогнозируют полное урегулирование вопроса с поставками бензина АИ-95 уже к завершению предстоящей субботы, а для марки АИ-92 этот процесс не превысит десятидневного срока.
Об этом рассказал журналистам руководитель полуострова Сергей Аксенов, отметив, что дефицит возник из-за временных логистических сложностей.
С дизельным горючим, по его словам, все стабильно — никаких перебоев или ограничений не наблюдается, что позволяет избежать дополнительных хлопот для местных жителей и бизнеса.
