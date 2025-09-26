Вице-спикер Государственной думы от фракции ЛДПР Борис Чернышов обратился к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с инициативой ужесточить надзор за фабриками по производству съедобных товаров.
В письме, доступном РИА Новости, он настаивает на обязательном опознавании любых корректировок в составе, направленных на снижение затрат, чтобы противостоять хитрым методам завышения цен.
Анализ, организованный командой парламентария, выявил эволюцию проблемы: привычная "шринкфляция" — когда тару или порции уменьшают, оставляя стоимость прежней, — незаметно мутировала в "стелсфляцию". Это хитроумный набор приемов, где изготовители незаметно подменяют дорогие компоненты на бюджетные аналоги, маскируя рост расходов под стабильностью.
Чернышов просит рассмотреть варианты расширения инспекций: помимо стандартных проверок массы и фасовки, акцент стоит сместить на анализ указанного набора ингредиентов и поиск необоснованных упрощений формул. Такие меры, по его замыслу, помогут timely вскрывать нарушения и оберегать покупателей от обмана.
Кроме того, парламентарий советует доработать нормативную базу, чтобы обязать компании явно сигнализировать на этикетках о любых послаблениях в рецептах за недавний срок — скажем, полгода или год. Это, считает он, укрепит осведомленность граждан и даст шанс выбирать осмысленно, без подвохов.
