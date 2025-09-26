Медвежий угол: Петропавловск-Камчатский готовится к натиску медведей

В Петропавловске-Камчатском объявили режим повышенной бдительности из-за растущего числа случаев, когда бурные звери забредают в жилые кварталы. Об этом рассказал глава города Евгений Беляев.

Фото: Pravda.Ru by Степан Кузьменко Бурые медведи

Недавний инцидент в краевом центре обернулся бедой: на школьной территории №3 разъяренный хищник бросился на прохожую, оставив ее с тяжелыми травмами головы. Пострадавшую срочно увезли в отделение интенсивной терапии, но спасти ее не удалось.

Беляев подчеркнул, что за последние часы в экстренные службы поступило немало тревожных сигналов о присутствии медведей в городской черте. Все такие оповещения оперативно проверили и устранили. Чтобы лучше справляться с угрозой, власти нарастили силы специальных бригад, которые теперь круглосуточно мониторят ситуацию и реагируют на любые намеки на опасность.

Мэр отметил, что налажено тесное сотрудничество между различными структурами, включая правоохранителей, для быстрого обмена данными. Это помогает предотвращать риски и минимизировать ущерб. Кроме того, руководителям учебных заведений поручили ужесточить надзор за окрестностями общественных мест и организовать встречи с родителями, где обсудят правила поведения в таких условиях.

По словам Беляева, подобные визиты четвероногих в осенний сезон не редкость — ведь поселение окружено первозданными лесами. Вместе с ними в людские владения иногда забредают и другие лесные обитатели, вроде лисиц или рысей.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям тоже разослало предупреждения жителям Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и близлежащих районов Елизовского округа о всплеске подобных происшествий.

Служба спасателей уточнила: начиная с начала августа этого года, через единую диспетчерскую "112" зарегистрировали примерно 75 жалоб от горожан на появление этих зверей вблизи домов.