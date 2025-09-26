2026 год — год возрождения: что ждет Курскую область после боевых действий

Федеральное агентство лесного хозяйства запланировало детальный аудит зеленых массивов в Курской области на 2026 год, чтобы оценить масштабы потерь от недавних столкновений и подготовить программу по их возрождению.
Об этом РИА Новости рассказал руководитель ведомства Иван Советников в разговоре на полях отраслевого события.
По его словам, уже согласована специальная схема действий: в ближайший год специалисты пройдутся по зонам поражения, зафиксируют объемы вырубки и локализацию ущерба, а затем наметят участки для высадки саженцев. Такой подход позволит системно подойти к реставрации, минимизируя риски для экосистемы.
Событие, где прозвучали эти планы, — Всероссийский съезд "Леса России" — собрал участников в Нижнем Новгороде 24-25 сентября 2025 года, став платформой для обсуждения национальных стратегий сохранения природы.
Фон драматичен: ранним утром 6 августа 2024-го подразделения украинской армии попытались прорваться в регион, но их маневр был пресечен.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов ранее уверял, что контрмеры завершатся полным оттеснением агрессора к границе. А 26 апреля он отчитался перед главой государства Владимиром Путиным о полном очищении территории от вторженцев, что открыло путь к восстановительным работам.
