Импортозамещение по-русски: государство раскошелится на 8,3 миллиарда ради отечественного ПО

Общество

Министерство цифрового развития России объявило о запуске очередного этапа конкурса на финансирование ключевых инициатив в сфере информационных технологий.

Человек за компьютером
Фото: unsplash.com by Bench Accounting, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек за компьютером

Эти разработки ориентированы на замену иностранных программных продуктов отечественными аналогами и могут рассчитывать на существенную государственную помощь в виде субсидий.

С 25 сентября принимаются заявки от разработчиков и заказчиков, включая консорциумы. Поддержка покроет до половины затрат на проект, с суммой от 100 миллионов до 2 миллиардов рублей. В целом на такие начинания в предстоящем году выделят 8,3 миллиарда рублей. Заявки рассмотрят до 26 октября, а итоговые решения примут к середине декабря.

Чтобы претендовать на статус приоритетного, инициатива должна отвечать строгим требованиям: на рынке не должно быть готовых российских решений, проект обязан иметь перспективы для экспорта и широкого внедрения, а также вписываться в стратегические направления. Срок реализации — не более четырех лет, при этом авторы сохранят все исключительные права на итоговый продукт.

Особые льготы предусмотрены для работ оборонных предприятий, объединений и решений, обеспечивающих безопасность важных цифровых объектов. Кроме того, в приоритете окажутся инновации на базе машинного обучения, универсальные платформы, системы управления жизненным циклом изделий, а также инструменты для автоматизации в областях композитных материалов, оптических систем и фотонных технологий.

Такие меры, по оценкам ведомства, способствуют укреплению суверенитета в цифровой сфере, развитию производства и формированию сильных позиций на глобальном рынке. С начала программы в 2022 году одобрение получили уже 49 подобных разработок.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
